Παναθηναϊκός: Η «αυτοψία» των δανεικών του τριφυλλιού - Ποιοι ξεχωρίζουν

Το 2025 φτάνει στο τέλος του και μαζί του, έχουμε διανύσει στα περισσότερα πρωταθλήματα το πρώτο μισό της σεζόν. Όπως είναι λογικό, το καλοκαίρι που μας πέρασε όλες οι ομάδες έκαναν τις απαραίτητες προσθαφαιρέσεις στα ρόστερ τους, δίνοντας ταυτόχρονα δανεικούς ποδοσφαιριστές που δεν θα έβρισκαν χρόνο συμμετοχής στην ομάδα τους. Μερικοί από αυτούς είναι παίκτες νεαρής ηλικίας, που μέσω των δανεισμών ψάχνουν χρόνο συμμετοχής για να αποδείξουν πως αξίζουν μια ευκαιρία, ενώ για άλλους, η προσωρινή αποχώρηση ήταν η μοναδική «συμφέρουσα» λύση τόσο για τους ίδιους, όσο και για την ομάδα τους.

Ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση, έχοντας δώσει δανεικούς κάποιους παίκτες που δεν «χωρούσαν» στο πλάνο του -τότε- προπονητή των «πράσινων», του Ρουί Βιτόρια. Το flash.gr έψαξε τα... πεπραγμένα αυτών των ποδοσφαιριστών, αναλύοντας ποιοι ξεχωρίζουν, ποιοι δεν έχουν βρει χρόνο και τι να περιμένει ο κόσμος από αυτούς όταν επιστρέψουν στην ομάδα.

1. Ένις Τσόκαϊ

Ο πρώτος της σχετικής λίστας είναι ο Αλβανός αμυντικός μέσος, Ένις Τσόκαϊ. Ο 26χρονος χαφ αποτελεί αναντικατάστατο κομμάτι του εντυπωσιακού Λεβαδειακού, όντας ο «εγκέφαλος» του Νίκου Παπαδόπουλου στο κέντρο των Βοιωτών. Ο Τσόκαϊ μετρά 18 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, μοιράζοντας και μια ασίστ ως τώρα. Αυτή είναι η δεύτερη χρονιά που ο Αλβανός αμυντικός χαφ βρίσκεται στη Λιβαδειά, αποτελώντας έναν εκ των συντελεστών της ξέφρενης πορείας του Λεβαδειακού στη φετινή Stoiximan Super League.

Το συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι και με τα τωρινά δεδομένα, μοιάζει δύσκολο να παραμείνει στο ρόστερ που θέλει να χτίσει ο Ράφα Μπενίτεθ.

2. Γιώργος Κάτρης

Παραμένουμε στον Λεβαδειακό και πηγαίνουμε στον νεαρό κεντρικό αμυντικό των «πράσινων», Γιώργο Κάτρη. Όπως και ο Τσόκαι, ο 20χρονος στόπερ διανύει τον δεύτερο του χρόνο υπό τις οδηγίες του Νίκου Παπαδόπουλου, μόνο που ο Κάτρης δεν αποτελεί την βασική επιλογή του Έλληνα τεχνικού. Μετρά 9 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις (οι 5 στο Κύπελλο), έχοντας μόλις δύο ολόκληρα 90λεπτα στο πρωτάθλημα. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού πιστεύουν πολύ στις δυνατότητες του 20χρονου, ο οποίος θα επιστρέψει το καλοκαίρι στο «τριφύλλι» αναζητώντας μια θέση στο ροτέισον.

Το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028, με τις πιθανότητες παραμονής του να ξεκαθαρίζουν το καλοκαίρι στην προετοιμασία.

3. Δημήτρης Λημνιός

Στην Ολλανδία βρίσκεται αυτή τη σεζόν ο Δημήτρης Λημνιός. Ο 27χρονος εξτρέμ αγωνίζεται ως δανεικός στη Φορτούνα Σίταρντ, αναζητώντας το restart στην καριέρα του. Σε 19 εμφανίσεις μετρά ως τώρα μόλις δύο ασίστ, έχοντας μάλιστα χάσει τη θέση του στο βασικό σχήμα στα τελευταία τρία παιχνίδια του 2025. Ο δανεισμός του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, ενώ το συμβόλαιο του έχει διάρκεια έως το 2027, με τις πιθανότητες παραμονής του να μην είναι πολύ υψηλές.

Οι δανεικοί στη Super League 2

Την τιμητική της στους δανεισμούς από τον Παναθηναϊκό είχε η Super League 2, στην οποία αγωνίζονται φέτος 6 παίκτες των ακαδημιών του Παναθηναϊκού. Θανάσης Προδρομήτης (Athens Kallithea) και Χρήστος Κρυπαράκος (ΠΑΣ Γιάννενα) μοιάζει δεδομένο πως θα αποχωρήσουν με τα συμβόλαια τους να ολοκληρώνονται το καλοκαίρι, όταν πρακτικά θα έχουν τελειώσει και οι δανεισμοί τους.

Από την άλλη, τρεις παίκτες της γενιάς του 2005 παραχωρήθηκαν σε ομάδες της 2ης κατηγορίας, με σκοπό να βρουν αγωνιστικό χρόνο πριν επαναξιολογηθούν το καλοκαίρι που μας έρχεται, με τα συμβόλαια τους να ολοκληρώνονται το 2027. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους: