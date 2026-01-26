Ποια είναι η Ελληνίδα χρυσή Ολυμπιονίκης που αντάλλαξε... το βάθρο με την θεατρική σκηνή

Ο αθλητισμός αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ζωή των αθλητών, όμως τι συμβαίνει όταν όλο αυτό σταματάει; Πολλοί εξ αυτών γίνονται προπονητές, άλλοι χάνονται από τα φώτα της δημοσιότητας, όμως τι γίνεται όταν αποφασίζουν να ακολουθήσουν τον δρόμο των τεχνών;

Το 2004, η Αθανασία Τσουμελέκα έκανε τους Έλληνες υπερήφανους κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 20 χλμ βάδην στους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας, 22 χρόνια αργότερα έχει αφήσει στην άκρη τους αγωνιστικούς χώρους, για χάρη της... υποκριτικής.

Η αθλήτρια από την Πρέβεζα έκανε το ντεμπούτο της στο θέατρο το 2023 στην παράσταση του Γιάννη Κακλέα «Η Γη του πόντου», ενώ έχει κάνει δουλειές και στον κινηματογράφο και τηλεόραση σε ελληνικές και ξένες παραγωγές. Αυτή την στιγμή την βρίσκουμε να συμμετάσχει στην παράσταση «Τα Κόκκινα Φανάρια», σε σκηνοθεσία Βασίλη Πλατάκη.

Στο παρελθόν σε συνεντεύξεις της έχει συγκρίνει την υποκριτική με τον πρωταθλητισμό, τονίζοντας πως αμφότερα σου προσφέρουν πολύ έντονα συναισθήματα, ενώ έχει αποκαλύψει ότι πάντα της άρεσε το θέατρο, έχοντας πάει στην σχολή της Έλντας Πανοπούλου το 2016.

Η καριέρα της ως αθλήτρια

Εντός αγωνιστικών χώρων η 41χρονη συμμετείχε για πρώτη φορά σε μεγάλη διοργάνωση το 2002, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μονάχου, όπου με επίδοση 1.31.25 κατέλαβε την ένατη θέση και κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ για τα 20 χιλιόμετρα.

Το 2003 αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κατηγορία Κ23 Μπίντγκοτζ με επίδοση 1.33.55, συμμετέχοντας παράλληλα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Παρίσι, όπου κάνοντας μια εξαιρετική κούρσα κατέλαβε την 7η θέση με επίδοση 1.29.34.

Το 2004 ήρθε η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας της, με το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην πρωτεύουσα της χώρας μας. Η Τσουμελέκα με επίδοση 1.29.12 και παίρνοντας τα ηνία της κούρσας στην μέση αυτής ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου κάνοντας την πατρίδα μας υπερήφανη.

Το 2005, αν και αντιμετώπισε προβλήματα κατάφερε να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Ελσίνκι της Φινλανδίας. Παρά τα προβλήματα, η Τσουμελέκα πραγματοποίησε καλή εμφάνιση και ενώ βρισκόταν στην 3η θέση με μεγάλη διαφορά από την 4η, ώσπου δέχθηκε τρίτη παρατήρηση και ακυρώθηκε, χάνοντας την ευκαιρία να κατακτήσει κάποιο μετάλλιο. Το 2006 όντας έγκυος έμεινε εκτός αγωνιστικών χώρων, ενώ το 2007 επέστρεψε στο Παγκόσμιο της Ιαπωνίας, αλλά εγκατέλειψε στα μισά της κούρας.

Τέλος, το 2008 ως Χρυσή Ολυμπιονίκης κατέβηκε στους Ολυμπιακούς του Πεκίνου, καταλαμβάνοντας την 9η θέση με 1:27:54. Πέντε μήνες αργότερα, η θέση και η επίδοση που πέτυχε, ακυρώθηκαν από την IAAF και την WADA, επειδή βρέθηκε θετική σε έλεγχο ντόπινγκ. Όμως, το 2014 αθωώθηκε από το Εφετείο Αθηνών. Στις 17 Ιανουαρίου 2009 αποσύρθηκε από την ενεργό δράση.