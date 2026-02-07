Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νέο σκάνδαλο με ντόπινγκ με ενέσεις στο πέος για καλύτερα αποτελέσματα

Οι φετινοί Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν προσφέρει από νωρίς αρκετό θέαμα στο κοινό, πριν καν οι αθλητές αρχίσουν να αγωνίζονται.

Ωστόσο, το ζήτημα του ντόπινγκ παραμένει ένα θέμα που απασχολεί διαρκώς τους διοργανωτές και τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Όπως αναφέρουν ρεπορτάζ του BBC Sport, της Bild και της Daily Mail, έχει προκύψει υπόθεση με αθλητές που εφηύραν έναν ιδιαίτερο τρόπο για να βελτιώσουν την απόδοσή τους.

Οι ενέσεις που προσθέτουν... εκατοστά και βοηθάνε τους αθλητές

Συγκεκριμένα, πρόκειται για αθλητές από το αγώνισμα σκι με άλματα, οι οποίοι φέρονται να έκαναν ενέσεις υαλουρονικού οξέος στο πέος τους λίγο πριν φορέσουν τις αγωνιστικές τους στολές. Το υαλουρονικό οξύ, αν και δεν αποτελεί απαγορευμένη ουσία στον αθλητισμό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αυξήσει την περίμετρο του πέους κατά ένα έως δύο εκατοστά, με αποτέλεσμα που μπορεί να διαρκέσει έως και 18 μήνες.

It is the scandal that has rocked the most successful nation in the history of the Winter Olympics.



Crotchgate: A barely believable story of subterfuge, cheating and deceit in which three senior members of Norway’s ski jumping staff have been banned, with two star athletes… pic.twitter.com/dD7CgdfRhH — The Telegraph (@Telegraph) February 6, 2026

Με τη μεγαλύτερη περίμετρο, έπρεπε να χρησιμοποιήσουν στολή μεγαλύτερου μεγέθους, η οποία, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Διεθνής Ομοσπονδία σκι και σνόουμπορντ, θα μπορούσε να τους «κρατήσει» για περισσότερη ώρα στον αέρα. Ο Σάντρο Περτίλε, διευθυντής του σκι με άλματα της FIS, δήλωσε: «Κάθε επιπλέον εκατοστό στη στολή έχει σημασία. Αν η στολή σας έχει πέντε τοις εκατό μεγαλύτερη επιφάνεια, πετάτε πιο μακριά».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα έρευνα, αλλά αν προκύψουν περαιτέρω στοιχεία, τότε θα το ψάξουν περισσότερο. Ο Γενικός διευθυντής του οργανισμού, Ολιβιέ Νίγκλι, ρωτήθηκε σχετικά με τα όσα έχουν κυκλοφορήσει και δήλωσε: «Δεν είμαι γνώστης των λεπτομερειών του άλματος με σκι και του πώς αυτό θα μπορούσε να βελτιώσει την απόδοση. Εάν προκύψει οποιαδήποτε πληροφορία, θα την ερευνήσουμε και θα δούμε αν έχει κάποια σχέση με το ντόπινγκ. Δεν ασχολούμαστε με άλλους μη ντόπινγκ ενισχυτές απόδοσης».

Τι αναφέρεται στους κανονισμούς

Πριν από την έναρξη της σεζόν, οι αθλητές του σκι υποβάλλονται σε μετρήσεις. Συγκεκριμένα, περνάνε μέσα από έναν τρισδιάστατο σαρωτή σώματος και επιτρέπεται να φοράνε μονάχα στενά και ελαστικά εσώρουχα.

Οι κανόνες αναγράφουν πως οι στολές που θα χρησιμοποιήσουν πρέπει να έχουν απόκλιση μόνο δύο έως τέσσερα εκατοστά και μετριέται και το ύψος του καβάλου. Γι' αυτό, η στολή πρέπει να ταιριάζει στον καβάλο του αθλητή, ή να έχει απόκλιση μέχρι τρία εκατοστά.