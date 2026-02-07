Μαράια Κάρεϊ: Το «Volare» που έδωσε φτερά στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Με μουσική, φώτα και ισχυρές δόσεις συμβολισμού άνοιξε το βράδυ της Παρασκευής η αυλαία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο ιστορικό στάδιο Σαν Σίρο του Μιλάνου, με τη λαμπερή τελετή έναρξης να θυμίζει περισσότερο υπερπαραγωγή παρά τυπικό αθλητικό γεγονός.



Ανάμεσα σε εντυπωσιακές περφόρμανς και ειδικά εφέ, η στιγμή που έκλεψε την παράσταση είχε ξεκάθαρα όνομα: Μαράια Κάρεϊ Η παγκόσμια σταρ ανέβηκε στη σκηνή και ένωσε το αμερικανικό star power με την ιταλική μουσική παράδοση, ερμηνεύοντας το εμβληματικό «Nel blu, dipinto di blu» – το τραγούδι που ο υπόλοιπος πλανήτης ξέρει απλώς ως «Volare».

Τελετή Έναρξης Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο - Reuters pic.twitter.com/NGvRBjMuKY — Flash.gr (@flashgrofficial) February 7, 2026

Το κοινό στο Σαν Σίρο δεν χρειάστηκε δεύτερη πρόσκληση. Από τις πρώτες νότες, οι θεατές τραγουδούσαν μαζί της το θρυλικό ρεφρέν, μετατρέποντας το στάδιο σε μια τεράστια, αυθόρμητη χορωδία. Μια στιγμή σχεδόν κινηματογραφική, που έδεσε απόλυτα με το πνεύμα των Αγώνων.



Η συνέχεια ήταν πιο συναισθηματική. Η Κάρεϊ επέλεξε τη μπαλάντα «Nothing is impossible», στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα υπέρβασης και αντοχής – ένα μουσικό σχόλιο που ταίριαξε γάντι με το ολυμπιακό αφήγημα για όρια που σπάνε και εμπόδια που ξεπερνιούνται.



Φυσικά, η εμφάνιση δεν περιορίστηκε στη φωνή. Πιστή στη σχέση της με τη μόδα και τιμώντας τη χώρα που φιλοξενεί τους Αγώνες, η Μαράια Κάρεϊ εμφανίστηκε με λαμπερό φόρεμα γεμάτο πούλιες και λεπτομέρειες από φτερά boa, υπογεγραμμένο από τον Fausto Puglisi, καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου Roberto Cavalli. Ιταλική αισθητική, χολιγουντιανή λάμψη και diva attitude – όλα στη σωστή δόση.

Photo Credits: Reuters

Η τελετή έναρξης στο Μιλάνο έστειλε από την πρώτη στιγμή το μήνυμα: οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είναι μόνο αθλητισμός. Είναι εικόνα, συναίσθημα, μουσική και, όταν χρειάζεται, μια Μαράια Κάρεϊ για να θυμίσει ότι το «Volare» δεν είναι απλώς τραγούδι – είναι διάθεση.