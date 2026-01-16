Ο Ολυμπιονίκης Γιανίκ Ανιέλ παραπέμπεται σε δίκη για τον βιασμό 13χρονης (vid)

Ο Γιανίκ Ανιέλ, Γάλλος Ολυμπιονίκης της κολύμβησης με δύο μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012, παραπέμπεται σε δίκη στην πατρίδα του με κατηγορίες που αφορούν βιασμό και σεξουαλική επίθεση ανήλικου ατόμου.

Οι κατηγορίες σχετίζονται με περιστατικά που καταγγέλλεται ότι συνέβησαν το 2016 και αφορούν την κόρη του πρώην προπονητή του, η οποία ήταν 13 ετών εκείνη την περίοδο. Ο αθλητής ήταν τότε 24 χρόνων.

Σύμφωνα με το θύμα, που σήμερα είναι 23 χρόνων, τα αδικήματα έλαβαν χώρα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31ης Αυγούστου, στη Γαλλία, την Ταϊλάνδη και το Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου διεξήχθησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2016.

Το Εφετείο στο Κολμάρ απέρριψε την έφεση του Γάλλου κολυμβητή, όπως μετέδωσε το πρακτορείο «France Presse», και η δική θα διεξαχθεί κανονικά.

Στη Γαλλία, βάσει πρόσφατου νόμου, κάθε σεξουαλική επαφή με άτομο κάτω των 15 ετών θεωρείται βιασμός, ανεξάρτητα από ισχυρισμούς για συναίνεση, και τιμωρείται με σοβαρές ποινές φυλάκισης.

Ο Ολυμπιονίκης αρνείται τις κατηγορίες για βιασμό

Ο Ανιέλ κατηγορείται ακριβώς για τέτοια παράβαση επειδή η φερόμενη ηλικία του θύματος ήταν κάτω από αυτό το όριο.

Εκτός από τον βιασμό, οι γαλλικές δικαστικές αρχές τον παραπέμπουν επίσης για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο, η οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνει ανεπιθύμητη ή καταναγκαστική σεξουαλική συμπεριφορά.

Αν και οι δύο κατηγορίες αφορούν το ίδιο ανήλικο πρόσωπο, αντιμετωπίζονται ξεχωριστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.

Ο ίδιος ο Ανιέλ αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι η φερόμενη σχέση με το ανήλικο άτομο ήταν συναινετική και στοργική, όχι καταναγκαστική ή βίαιη. Ωστόσο, είναι αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης 20 ετών.

Ο Ανιέλ είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στη γαλλική κολύμβηση, κυρίως μετά τους ολυμπιακούς τίτλους στα 200 μέτρα ελεύθερο και στη σκυταλοδρομία 4x100 μέτρων στο Λονδίνο το 2012. Την επόμενη χρονιά, πρόσθεσε στη συλλογή του και παγκόσμια μετάλλια και στα δύο αγωνίσματα.