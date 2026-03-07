Ανεπανάληπτο: Το πρωτάθλημα Κίνας αρχίζει με τις μισές ομάδες να ξεκινούν με... μείον (pic)

Στο πρωτάθλημα Κίνας, το οποία ξεκινάει για το 2026, συμβαίνει κάτι αδιανόητο αν δει κανείς την βαθμολογία.

Στην χώρα έχουν ακουστεί διάφορα σκάνδαλα που έχουν να κάνουν με στημένα παιχνίδια, δωροδοκία, τζόγο και γενικότερα διαφθορά. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, οι μισές ομάδες της πρώτης κατηγορίας της Κίνας έχουν τιμωρηθεί, δημιουργώντας μια συνθήκη που δεν έχουμε ξαναδεί σε πρώτη κατηγορία ποτέ.

Συγκεκριμένα, μόνο επτά ομάδες θα ξεκινήσουν με μηδέν το νέο πρωτάθλημα, τέσσερις ομάδες θα ξεκινήσουν στο -5, άλλες δύο στο -6, μία στο -7. Στην χειρότερη φάση βρίσκονται οι Σανγκάη Σενχούα και Τιανζίν Τάιγκερ που θα ξεκινήσουν το πρωτάθλημα της νέας σεζόν στο -10 (!). Μάλιστα αξίζει να σημειώσουμε πως η πρωταθλήτρια τριών σερί σεζόν, Σανγκάη Πόρτ, αλλά και η περσινή κυπελλούχος Μπεϊζίν Γουάν, είναι ανάμεσα στις τιμωρημένες ομάδες που θα ξεκινήσουν με -5.