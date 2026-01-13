Ολυμπιακή πρόκριση για τον Μαξίμ Ναούμοφ ένα χρόνο μετά την τραγική απώλεια των γονιών του

Γνωστός αθλητής καλλιτεχνικού πατινάζ στην ομάδα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων των ΗΠΑ, πήρε την πρόκριση για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν στο Μιλάνο, ένα χρόνο μετά την τραγική απώλεια και των δύο γονιών του σε αεροπορικό δυστύχημα στην Ουάσιγκτον.

Πρόκειται για τον Μαξίμ Ναούμοφ, που εξασφάλισε μια θέση στην ομάδα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026 αυτή την εβδομάδα, σχεδόν ένα χρόνο αφότου έχασε και τους δύο γονείς του στο τραγικό αεροπορικό δυστύχημα του Ιανουαρίου 2025 στην περιοχή της Ουάσιγκτον, που στοίχισε τη ζωή σε 67 άτομα.



«Το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Ο Μαξίμ Ναούμοφ κατευθύνεται στους πρώτους του Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες», έγραφε μια ανάρτηση στο X από τον επίσημο λογαριασμό της Team USA την Κυριακή, γιορτάζοντας το επίτευγμα.



Στο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ των ΗΠΑ, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Σεντ Λούις από τις 4 έως τις 11 Ιανουαρίου και αποτέλεσε μέρος των κριτηρίων επιλογής για την ομάδα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων των ΗΠΑ, ο Ναούμοφ απέτισε φόρο τιμής στους αείμνηστους γονείς του, τους πρώην παγκόσμιους πρωταθλητές Καλλιτεχνικού Πατινάζ του 1994, Βαντίμ Ναούμοφ και Ευγενία Σισκόβα, κρατώντας μια φωτογραφία των τριών μαζί καθώς περίμενε τα αποτελέσματα του σύντομου προγράμματός του.





Ο Ναούμοφ επιλέχθηκε στην ανδρική ομάδα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων μαζί με τους Ίλια Μαλινίν και Άντριου Τοργκάσεφ , με τους Τζέισον Μπράουν, Τομόκι Χιβατάσι και Τζέικομπ Σάντσες ως αναπληρωματικούς.



Σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε την Κυριακή στον ιστότοπο του US Figure Skating, ο Naumov μίλησε ανοιχτά για τις σκέψεις του αφότου έμαθε για την επιλογή του στην Ολυμπιακή ομάδα. «Οι γονείς μου, για τι μιλούσαμε και πόσο το συζητούσαμε αυτό σε όλη μου τη ζωή, και πόσα πολλά σημαίνει για εμάς, και πόσο οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι μέρος της οικογένειάς μας», είπε. «Τους σκέφτηκα αμέσως. Μακάρι να μπορούσαν να είναι εδώ για να το βιώσουν μαζί μου, αλλά νιώθω την παρουσία τους και είναι μαζί μου».



Ο Βαντίμ Ναούμοφ και η Σισκόβα επέβαιναν στο εμπορικό αεροσκάφος που συγκρούστηκε στον αέρα με ένα ελικόπτερο Black Hawk του Στρατού πάνω από τον ποταμό Ποτόμακ τον Ιανουάριο του 2025, σκοτώνοντας και τους 67 επιβαίνοντες και στα δύο αεροσκάφη. Ανάμεσα στους επιβάτες του εμπορικού τζετ ήταν μια ομάδα νεαρών αθλητών του πατινάζ, οι γονείς τους και οι προπονητές τους που επέστρεφαν σπίτι από μια εθνική κατασκήνωση ανάπτυξης καλλιτεχνικού πατινάζ στο Γουιτσίτα του Κάνσας.