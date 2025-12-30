NBA: Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τους Μπακς μετά την επιστροφή του Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι αδιαμφισβήτητα το πρόσωπο των τελευταίων μηνών στο NBA. Το «σίριαλ» της επιφαινόμενης αποχώρησής του από την ομάδα των Μιλγουόκι Μπακς έχει αναγκάσει τον Τύπο να ασχοληθεί με το ενδεχόμενο της μεταγραφής του.

Ωστόσο, ο ίδιος μετά την επιστροφή του από τον τραυματισμό που αντιμετώπισε στον αγώνα εναντίον των Ντιτρόιτ Πίστονς στις 3 Δεκεμβρίου, επέστρεψε δυναμικά και διέψευσε τις φήμες, δίνοντας το «παρών» και δηλώνοντας εμπράκτως την πλήρη αφοσίωσή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των «ελαφιών».

Μετά τη νίκη (103-112) των Μπακς εναντίον των Μπουλς τα ξημερώματα της Κυριακής (28/12) όταν ο Έλληνας σούπερ σταρ αναδείχθηκε κορυφαίος της αναμέτρησης με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνέχισε δυναμικά και οδήγησε την ομάδα του σε μία ακόμα νίκη.

Οι Μπακς δοκιμάστηκαν στο Σάρλοτ εναντίον των Χόρνετς και με τον 31χρονο Έλληνα πρωταγωνιστή (24 πόντοι, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ) έφτασαν σε μία σπουδαία επικράτηση (113-123).

Η ομάδα από το Μιλγουόκι βρίσκεται πλέον στην 11η θέση της Ανατολής και με ρεκόρ 14 νίκες και 19 ήττες απέχει μόλις μία νίκη από τους Μπουλς και τους Χοκς. Στο 11-21 συνεχίζουν οι Χόρνετς.

Αξίζει να σημειωθεί πως όσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απουσίαζε από την αγωνιστική δράση, η ομάδα του Ρίβερς βρέθηκε σε δεινή βαθμολογική θέση, καταγράφοντας 6 ήττες σε 8 παιχνίδια.

Τη μεγάλη νίκη για την ομάδα από το Μιλγουόκι σημάδεψε ο Μπόμπι Πόρτις, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 25 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ, χαρίζοντας στον προπονητή των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς την 1176η νίκη του σε αγώνα NBA. Πρόκειται για μία αξιομνημόνευτη επίδοση, που τον κατατάσσει στην 6η θέση όλων των εποχών της σχετικής κατάταξης. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Μπράντον Μίλερ με 31 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.