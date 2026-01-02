Ταϊρίκ Τζόουνς: Ισραηλινό ρεπορτάζ φέρνει τη Μακάμπι σε προχωρημένες επαφές

Νέα τροπή φαίνεται να παίρνει η υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς, ενός από τους πιο περιζήτητους ψηλούς της φετινής EuroLeague. Δημοσιεύματα από το Ισραήλ υποστηρίζουν πως η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει ενεργοποιηθεί έντονα και βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την πλευρά του παίκτη, με στόχο να προλάβει τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου στις 5 Ιανουαρίου.



Ο Αμερικανός σέντερ της Παρτίζαν έχει τραβήξει τα βλέμματα με τις σταθερές του εμφανίσεις, γεγονός που τον έφερε ψηλά στη λίστα αρκετών συλλόγων. Μέχρι πρότινος, ο Ολυμπιακός παρουσιαζόταν ως το φαβορί για την απόκτησή του, ωστόσο οι οικονομικές απαιτήσεις και η εμπλοκή της Ντουμπάι BC περιέπλεξαν την κατάσταση, δημιουργώντας καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις.



Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Έλι Σαχάρ, αλλά και με ακόλουθο δημοσίευμα του «Sport 5», η Μακάμπι Τελ Αβίβ, όχι μόνο ασχολείται με τον παίκτη, αλλά βρίσκεται σε επαφές μαζί του. «Προχωρημένες», όπως αναφέρεται συγκεκριμένα, ενώ υπογραμμίζεται επίσης το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, αλλά και άλλης μίας ομάδας.

«Η Μακάμπι βρίσκεται σε σοβαρές διαπραγματεύσεις για τον Ταϊρίκ Τζόουνς», αναφέρει η πηγή, που προσθέτει πως «τον Τζόουνς, ο προπονητής Όντεντ Κάτας τον ήθελε και στο παρελθόν για να αντικαταστήσει τον Τζος Νίμπο, όταν έφυγε από το Τελ Αβίβ».



Επιπλέον, το «Sport 5», αφού πρώτα ενημερώνει πως «ο παίκτης είναι υποψήφιος για Ολυμπιακό και Dubai BC», καταλήγει πως «η Μακάμπι μπήκε στην υπόθεση με στόχο να ολοκληρώσει την μεταγραφή πριν εκπνεύσει η διορία της 5ης Ιανουαρίου και με την ενίσχυση αυτή να ανεβάσει τον πήχη των στόχων της».