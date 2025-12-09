Δημοσίευμα «φωτιά» στη Σερβία: Η Παρτίζαν πρότεινε ανταλλαγή Τζόουνς-Χολ στον Ολυμπιακό

Σε ένα πρωτοφανές και άκρως «τρελό» σενάριο, όπως χαρακτηρίζεται, από τον σερβικό Τύπο, η Παρτίζαν φέρεται να επιχείρησε να να ανταλλάξει τον Τζόουνς με τον Χολ του Ολυμπιακού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του nova.rs, η διοίκηση της ομάδας του Βελιγραδίου, σε μια προσπάθεια να ανανεώσει το ρόστερ και να απομακρύνει παίκτες που θεωρούνται υπεύθυνοι για την κακή εικόνα της ομάδας, η οποία μάλιστα οδήγησε στην αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς πρότεινε στους «ερυθρόλευκους» μια ενδεχόμενη «μετακόμιση» του Ταϊρίκ Τζόουνς στην Αθήνα, με τον Ντόντα Χολ να κάνει το αντίθετο δρομολόγιο για το Βελιγράδι.

Ο Αμερικανός σέντερ της Παρτίζαν, Ταϊρίκ Τζόουνς, είναι γνωστό πως βρίσκεται στο στόχαστρο της κριτικής των φιλάθλων με αποκορύφωμα τη «γιούχα» κάθε φορά που έπιανε την μπάλα στη νίκη επί της Μπάγερν για τη 14η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ωστόσο, οι Πειραιώτες τονίζουν κατηγορηματικά ότι το δημοσίευμα αυτό δεν ευσταθεί. Όχι μόνο δεν υπήρξε ποτέ επίσημη ή ανεπίσημη πρόταση από την Παρτίζαν για ανταλλαγή των δύο παικτών, αλλά ούτε καν υπήρξε σκέψη από την πλευρά της ελληνικής ομάδας να μπει σε οποιαδήποτε διαδικασία συζήτησης για την παραχώρηση του Ντόντα Χολ και έτσι σενάριο, που κυκλοφόρησε στα σερβικά μέσα, φαίνεται να καταρρίπτεται.