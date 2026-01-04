Το blackout στον ελληνικό εναέριο χώρο και το χάος με τις πτήσεις «απειλούν» και τον Ολυμπιακό

Καθηλωμένη στη Θεσσαλονική βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού, καθώς το σοβαρό τεχνικό πρόβλημα που παρέλυσε το FIR Αθηνών ανατρέπει πλήρως το ταξίδι των «ερυθρολεύκων».

Μετά τη νίκη τους επί του Άρη στο Αλεξάνδρειο για τη Stoiximan GBL, οι Πειραιώτες επρόκειτο να αναχωρήσουν απευθείας από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με προορισμό την Κωνσταντινούπολη, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε για την 20ή αγωνιστική της EuroLeague.

Ωστόσο, το αεροπορικό black out σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια έχει θέσει την ομάδα σε κατάσταση αναμονής. Η βλάβη στα συστήματα ραδιοεπικοινωνιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας έχει προκαλέσει χάος στις πτήσεις, με αποτέλεσμα η αποστολή Ολυμπιακού να παραμένει στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», περιμένοντας το «πράσινο φως» για να πετάξει για τη γειτονική χώρα.

Η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς η ανησυχία για την ομαλή μετάβαση στην Τουρκία παραμένει έκδηλη.