Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (82-87): Ντόρσεϊ-Βεζένκοφ έσπασαν... ρόδι στην «T-Arena» σε ντέρμπι-θρίλερ

Το ντέρμπι των «αιωνίων» βάφτηκε κόκκινο με τον Ολυμπιακό να είναι πιο ψύχραιμος στο φινάλε (87-82) και με τους «καυτούς» Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ άρχισε με θετικό πρόσημο την νέα χρονιά.

Δυο δεκάλεπτα, ίδιοι ρόλοι, διαφορετικές φανέλες

Οι «ερυθρόλευκοι» άρχισαν εντυπωσιακά την αναμέτρηση και με τους Ντόρσεϊ και Παπανικολάου να παίρνουν πρωτοβουλίες στην επίθεση, η ομάδα του Μπαρτζώκα προηγήθηκε με 5-20 στα πρώτα πέντε λεπτά, με 4/4 τρίποντα, με τους γηπεδούχους να είναι άστοχοι (0/6 τρίποντα). Η εικόνα του πρώτου δεκαλέπτου δεν άλλαξε και ο Ολυμπιακός πέτυχε σχεδόν... 30αρα στο καλάθι του «αιώνιου» αντιπάλου (13-28).

Η εικόνα αυτή... αντιστράφηκε στο δεύτερο μέρος, αφού αυτοί που ευστοχούσαν φορούσαν πλέον τα πράσινα. Ο Αταμάν με την κίνηση να κρατήσει τον Ναν και να ρίξει στο παρκέ τον Ρογκαβόπουλο, βρήκε τις επιθετικές λύσεις, οι «πράσινοι» ήταν εύστοχοι στα τρίποντα και με συνολικά 24 πόντους των δυο παικτών, αλλά και 62% στο τρίποντο, οι δυο ομάδες πήγαν ισόπαλες στα αποδυτήρια (43-43).

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έριξε ξανά στην «μάχη» την βασική πεντάδα που τον οδήγησε στις μεγάλες πτήσεις του πρώτου δεκαλέπτου, με τον Παναθηναϊκό να επενδύει στην «καυτή» βραδιά του Ναν, αλλά και στις παγίδες της άμυνας (πολλές από αυτές τις έσπασε ο Ολυμπιακός). Οι δυο ομάδες ήταν πολύ πιο άστοχες από το πρώτο ημίχρονο κα πήγαιναν... χέρι-χέρι μέχρι και το τέταρτο και καθοριστικό δεκάλεπτο (61-61).

Στην τέταρτη περίοδο ο Ολυμπιακός μπήκε σε θέση οδηγού, καθώς με δύο τρίποντα plays (ένα άμεσο από τον Βεζένκοφ κι ένα έμμεσο από τον Χολ) και τον Ντόρσεϊ να συνεχίζει να σκοράρει με κάθε τρόπο, πήρε σημαντικό προβάδισμα (63-70 στο 32'). Σε αυτό το κομβικό σημείο, ο Παναθηναϊκός αντέδρασε με 7-0 σερί (70-70), αλλά ο Μόρις με μία σημαντική άμυνα πάνω στον Σλούκα και καλάθι στον αιφνιδιασμό, έφερε ξανά τους Πειραιώτες σε θέση ισχύος, ενώ βρίσκοντας ελεύθερα σουτ μετά από ένα απλό κεντρικό πικ εν ρολ και έξτρα πάσα, ξέφυγαν με +9 (74-83 στο 37'), έχοντας κερδίσει από νωρίς και το δικαίωμα για βολές. Ένα τρίποντο του Γκραντ και μια καλή άμυνα στα 2 λεπτά από το τέλος, έδωσαν στους γηπεδούχους μια μικρή ελπίδα στα 2 λεπτά από το τέλος (79-83).



Σε εκείνο το κρίσιμο σημείο, ωστόσο, ο Σλούκας χρεώθηκε σε δύο σερί φάσεις με φάουλ, πάνω σε Μόρις και Φουρνιέ, οι οποίοι πέτυχαν μια βολή. Ο Ναν έβαλε τρεις σε φάουλ που κέρδισε σε προσπάθεια για τρίποντο, μειώνοντας στους 2, αλλά ο Ντόρσεϊ έβαλε μεγάλο σουτ, μετά από καλή άμυνα των «πράσινων» κι ο Φαρίντ έκανε επιθετικό φάουλ στη συνέχεια. Ο Ντόρσεϊ χρεώθηκε με βήματα μετά την πιεστική άμυνα των γηπεδούχων στα 39 δεύτερα, αλλά ο Οσμάν αστόχησε σε ελεύθερο τρίποντο, με αποτέλεσμα να φτάσει ο Ολυμπιακός σε μια σημαντική νίκη (82-87).

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-28, 43-43, 61-61, 82-87