Euroleague: Ο Παναθηναϊκός «ψιθύρισε» στη μοναξιά, ο Ολυμπιακός... βρυχήθηκε με τον νόμο του μπάσκετ

Το ντέρμπι των «αιωνίων» βάφτηκε κόκκινο με τον Ολυμπιακό να είναι πιο ψύχραιμος στο φινάλε (87-82) και με τους «καυτούς» Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ άρχισε με θετικό πρόσημο την νέα χρονιά. Οι Πειραιώτες είχαν αρκετούς παίκτες που βοήθησαν το σύνολο (Μιλουτίνοφ, Μόρις, ακόμη και ο... άστοχος Φουρνιέ στις τελευταίες άμυνες), με τους γηπεδούχους να βασίζονται κυρίως στον Ναν. Και όπως συμβαίνει σχεδόν πάντοτε, ο νόμος του μπάσκετ δίνει την νίκη στο σύνολο.

Δυο δεκάλεπτα... copy-paste με διαφορετικές φανέλες

Οι «ερυθρόλευκοι» άρχισαν εντυπωσιακά την αναμέτρηση και με τους Ντόρσεϊ και Παπανικολάου να παίρνουν πρωτοβουλίες στην επίθεση, η ομάδα του Μπαρτζώκα προηγήθηκε με 5-20 στα πρώτα πέντε λεπτά, με 4/4 τρίποντα, με τους γηπεδούχους να είναι άστοχοι (0/6 τρίποντα). Η εικόνα του πρώτου δεκαλέπτου δεν άλλαξε και ο Ολυμπιακός πέτυχε σχεδόν... 30αρα στο καλάθι του «αιώνιου» αντιπάλου (13-28).

Η εικόνα αυτή... αντιστράφηκε στο δεύτερο μέρος, αφού αυτοί που ευστοχούσαν φορούσαν πλέον τα πράσινα. Ο Αταμάν με την κίνηση να κρατήσει τον Ναν και να ρίξει στο παρκέ τον Ρογκαβόπουλο, βρήκε τις επιθετικές λύσεις, οι «πράσινοι» ήταν εύστοχοι στα τρίποντα και με συνολικά 24 πόντους των δυο παικτών, αλλά και 62% στο τρίποντο, οι δυο ομάδες πήγαν ισόπαλες στα αποδυτήρια (43-43). Κι όλα αυτά με τον Αταμάν να παίζει full court press (κάτι που έσπαγε αρκετές φορές ο Ολυμπιακός) και με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν ξανά πρόβλημα, όταν η δεύτερη πεντάδα βρέθηκε στο παρκέ.

Ναν και Ρογκαβόπουλος... προβλημάτισαν τον Μπαρτζώκα που βρήκε αντίδοτο

Ο Ναν, παρά το 0/3 του πρώτου δεκαλέπτου, έμεινε στο παρκέ τόσο στο δεύτερο όσο και στο τρίτο δεκάλεπτο. Στην αρχή τα βρήκε σκούρα απέναντι στον Γουόκαπ. Με την είσοδο του Νιλικίνα, ο σταρ των «πρασίνων» ένιωσε άνετα και άρχισε να σκοράρει με κάθε τρόπο. Όσον αφορά τον Ρογκαβόπουλο, πέρα από το γεγονός πως άλλαξε το spacing στο γήπεδο, ήταν πολύ θετικός και στην άμυνα. Ακόμη και στα miss-match δυσκόλευε κάθε παίκτη του Ολυμπιακού.

Ο Μπαρτζώκας στο τέταρτο δεκάλεπτο εμφάνισε στο παρκέ το σχήμα Μόρις, Φουρνιέ και Ντόρσεϊ. Έστειλε πάνω στον Ναν τους Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ (πότε με double-team, πότε με αλλαγές στα screen), τον εγκλώβισε και αυτό ήταν το σημείο που ο Ολυμπιακός «σφράγισε» το παιχνίδι. Σε ένα βράδυ που ο Ναν αναγκάστηκε να κάνει ξανά one-man-show, μοναδική... ελπίδα στο τέλος ήταν τα μεγάλα σουτ του Γκραντ.

Ο «αθόρυβος» Μόρις, η ψυχραιμία και το «καμπανάκι»

Eurokinissi

Μπορεί να πέτυχε μόλις 8 πόντους από την γραμμή της φιλανθρωπίας, όμως ο Μόρις ήταν πολύ κομβικός στο οργανωτικό κομμάτι, αλλά και συνολικά στην ψυχραιμία που έπρεπε να δείξει στα τελευταία λεπτά ο Ολυμπιακός. Αυτός είναι και ο λόγος που τον κράτησε στο παρκέ ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Η λέξη «ψυχραιμία» ήταν αυτή που χαρακτηρίζει τον νικητή του πρώτου ντέρμπι που την είχαν όλοι, από τον προπονητή, μέχρι και τον 12ο παίκτη όταν ο Παναθηναϊκός έβρισκε τα δικά του καλά διαστήματα.

Νικητές και ηττημένοι, έχουν τα δικά τους «καμπανάκια» που θα πρέπει να.. ακούσουν. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να σκεφτεί τι κάνει λάθος (όταν μπαίνει η second unit) και ρίχνει στα σκουπίδια το καλό του ξεκίνημα στα παιχνίδια της Euroleague. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να αναρωτηθεί γιατί ενώ κατάφερε να απογαλακτιστεί από το «Ναν και τίποτα άλλο», αναγκάστηκε να τα περιμένει όλα από τον Αμερικάνο.