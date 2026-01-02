Ο ΜΚ εξηγεί πως έγινε Παναθηναϊκός και ρωτάει ποιος έχει το... συμβόλαιό του

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο σπουδαίο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Euroleague, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό κι Ολυμπιακό, με τις αποστολές των «αιωνίων» να είναι από νωρίς στο γήπεδο, όπως και το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου που πριν 130 ημέρες είχε ήδη... εξαφανίσει τα εισιτήρια ενόψει της σπουδαίας «μάχης».

Στο T-Center, οπού και θα λάβει μέρος η μεγάλη αυτή αναμέτρηση, εκτός από τους παίκτες και τον πολύ κόσμο που θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση, βρέθηκε και ο «βασιλιάς» του street ball. Ο λόγος για τον Μάθιου Κιατίπη, γνωστό κατά κύριο λόγο ως «MK».Ο Ελληνοκαναδός που δημιουργεί περιεχόμενο σε κάθε πλατφόρμα των social media και μέσω των λογαριασμών του, οι οποίοι απολαμβάνουν... τρελή επισκεψιμότητα, διασκεδάζει το κοινό παίζοντας μπάσκετ. Μεγάλη απήχηση έχει και το κανάλι του στο Youtube, όπου ανεβάζει βίντεο με το δικό του streetball project και τουρνουά 1v1, όπως το ISO THAT.

Στο παρελθόν ο ΜΚ είχε αυτοπροταθεί στον Παναθηναϊκό λέγοντας πως αν οι «πράσινοι» του έδιναν συμβόλαιο, θα ερχόταν στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στην Α1. Λίγο πριν το μεγάλο ντέρμπι ο ίδιος μίλησε για την αγάπη του για το τριφύλλι, πως έγινε οπαδός της ομάδας αλλά έψαχνε και... το συμβόλαιό του.

