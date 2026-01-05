Λεσόρ: Αυτό είναι το νέο αμάξι του - Από πού πήρε την ονομασία «Batmobile»

Σε μια νέα αγορά προχώρησε ο Ματίας Λεσόρ. Και όχι μια οποιοδήποτε αγορά. Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού απέκτησε ένα αμάξι το οποίο... δεν συναντάς στους δρόμους της Αθήνας.

Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο μοντέλο της «Corvette», το οποίο θυμίζει ένα πραγματικό «Batmobile»! Το όχημα με το οποίο ο Μπάτμαν μετακινούταν στους δρόμους της φανταστικής Γκόθαμ. Και ακριβώς έτσι μοιάζει το νέο του αυτοκίνητο, σαν να βγήκε από κόμικ ή από κάποιο παιχνίδι!

Το εν λόγω αυτοκίνητο ήρθε στον Λεσόρ από το εξωτερικό, όπως ενημέρωσε μέσω δημοσίευσής της, η εταιρεία που του το παρέδωσε, απευθείας από τη Σλοβενία.

Πόσο κοστίζει το αμάξι του Ματίας Λεσόρ

Πρόκειται για ένα μοντέλο C8, της «Corvette», το οποίο έχει... χτισμένο το σκελετό του για να θυμίζει το «Batmobile», όπως ακριβώς αναφέραμε παραπάνω. Αποτελεί σημείο καταταθέν των εν λόγω αμαξιών, να κυκλοφορούν μοντέλα σε αυτό το στυλ, με το πρώτο εξ΄' αυτών να εμφανίζεται στην αγορά πριν από σχεδόν 50 χρόνια, στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Το αυτοκίνητο αυτό, ανάλογα τις διαβαθμίσεις που έχουν γίνει, μπορεί να βρεθεί από τα 99.000 ευρώ, σε τιμές που ανέρχονται ακόμα μέχρι και τις 139.000 ευρώ!