Παναθηναϊκός - Μιλάνο 74-87: Ήττα «σοκ» με τραγικό δεύτερο ημίχρονο και… γιούχα

Ο Παναθηναϊκός δεν κατέβηκε στο δεύτερο ημίχρονο και μετά τον Ολυμπιακό γνώρισε δεύτερη σερί εντός έδρας ήττα, αυτή την φορά από την Αρμάνι Μιλάνο με σκορ 74-87 στο «Telecom Center Athens» για την 20ή αγωνιστική της EuroLeague.

Με το αποτέλεσμα αυτό οι πράσινοι υποχώρησαν στο 12-8, ενώ οι Ιταλοί, που έκαναν το 2/2 απέναντι στην ομάδα του κόουτς Αταμάν, ανέβηκαν στο 10-10.

Την επόμενη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός θα παίξει και πάλι εντός έδρας αυτήν τη φορά κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια (8/1, 21:15), ενώ η Μιλάνο θα υποδεχθεί την Ανατολού Εφές (9/1, 21:30) στο Μιλάνο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ξεκίνησε με τους Ναν, Ερναγκόμεθ, Οσμάν, Γκραντ και Χολμς. Έπειτα από δύο γρήγορα λάθη στην επίθεση, οι «πράσινοι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ, μετά από τρίποντο του Μπρουκς (9:21). Ο Γκραντ μείωσε σε 2-3 (8:45) και ο Ναν με εντυπωσιακή ενέργεια διαμόρφωσε το 4-3 (7:57), δίνοντας για πρώτη φορά προβάδισμα στους γηπεδούχους. Ο ΛεΝτέι ευστόχησε για τρεις, όμως ο Οσμάν απάντησε από τα 6,75μ. για το 7-5 (7:22).

Ο Χολμς με γκολ-φάουλ (6:12) και ο Ναν με καταπληκτικό τρίποντο (5:24) διεύρυναν τον δείκτη του σκορ στο 15-9. Οι Ιταλοί, βέβαια παρέμειναν κοντά στο σκορ, βρίσκοντας λύσεις από το τρίποντο, με τον ΛεΝτέι να βρίσκει το δεύτερο προσωπικό εύστοχο σουτ από τα 6,75μ., διαμορφώντας το 15-12 (4:54).

Ακολούθησαν λάθη και διαδοχικές χαμένες ευκαιρίες εκατέρωθεν. Σχεδόν τρία λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, ο Χολμς αποχώρησε με δύο φάουλ και στη θέση του πέρασε ο Κέβιν Φαρίντ. Ένα λεπτό αργότερα στο γήπεδο πέρασε και ο Κώστας Σλούκας. Μετά από σχεδόν τρία λεπτά χωρίς σκορ στο παιχνίδι, ο Φαρίντ έλυσε τον γόρδιο δεσμό για το «τριφύλλι» καρφώνοντας εντυπωσιακά (17-12, 1:56).

Το Μιλάνο βρήκε σκορ με εξίσου εντυπωσιακό κάρφωμα του Νέσμπο (17-14, 1:58), όμως ο Φαρίντ με τρεις ακόμη πόντους διαμόρφωσε το 20-14 για την ομάδα του Αταμάν (00:08). Το τελικό σκορ του πρώτου δεκαλέπτου (20-15) έγραψε ο Φλακαντόρι με εύστοχη βολή.

Πρωταγωνιστές για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο δεκάλεπτο ο Ναν και ο Φαρίντ με 5 πόντους αμφότεροι. Τη διαφορά, όμως έκανε η άμυνα των «πρασίνων», που οδήγησε το Μιλάνο σε 4 λάθη. Ο Παναθηναϊκός κράτησε τον έλεγχο του παιχνιδιού στο πρώτο δεκάλεπτο και διατήρησε το προβάδισμα για συνολικά 7 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα.

Ιδανικό ξεκίνημα στο δεύτερο δεκάλεπτο

Η ομάδα του Αταμάν μπήκε «ορεξάτη» στο δεύτερο δεκάλεπτο και διεύρυνε τη διαφορά στο +10 (25-15, 8:39) μετά από τρίποντο του Χουάντσο και εύστοχο σουτ μέσης απόστασης από τον Σορτς. Δύο γρήγορα καλάθια από τον Νέμπο και τον Μάνιον οδήγησαν το παιχνίδι στο 25-20 (7:58). Ο Ερναγκόμεθ παρέμεινε ζεστός και σκόραρε το δεύτερο τρίποντό του στο δεύτερο δεκάλεπτο (28-20, 7:23), η Μιλάνο βρήκε σκορ με βολές του Γκούντουριτς (28-22, 7:01) και ο Φλακαντόρι με σουτ διαμόρφωσε το 28-24 (5:44).

Στην αμέσως επόμενη φάση, ο Ναν με καταπληκτική πάσα βρήκε τον Χολμς στο ζωγραφιστό και αυτός ευστόχησε μένοντας όρθιος, σκοράροντας μάλιστα και τη συμπληρωματική βολή, που έγραψε το 31-24 για τον Παναθηναϊκό (5:24). Ο ίδιος παίκτης με 2/2 βολές ανέβασε τη διαφορά στους 9 πόντους (33-24, 5:01).

Η άμυνα του Παναθηναϊκού σε όλο το μήκος του γηπέδου δυσκόλεψε τους Ιταλούς, οι οποίοι όμως βρήκαν λύσεις με δύο δίποντα από Μπρουκς και Μπράουν (33-28, 4:13). Ο Ναν συνδέθηκε με το καλάθι σε ένα πολύ δύσκολο σουτ εκτός ισορροπίας (3:38) από τα 6,75μ. και το «T-Center» ανέβασε ρυθμό. Ένα λεπτό αργότερα, ο Χολμς ξεσήκωσε εκ νέου τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού AKTOR καρφώνοντας ξανά και ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 38-28 (2:29).

Ο Χολμς ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο ζωγραφιστό της Μιλάνο και με δύο εύστοχες βολές απάντησε στο δίποντο του Μπρουκς, διαμορφώνοντας το 40-30 (1:41). Ο Σλούκας σκόραρε στη λήξη του χρόνου της επίθεσης (43-33, 1:09), όμως ο ΛεΝτέι μείωσε εκ νέου για τους Ιταλούς με καλάθι και φάουλ (43-36, 0:56), με τον Μπρουκς να διαμορφώνει το 43-38 (0:23), σκορ που παρέμεινε μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου.

Μπήκε στην επανάληψη με τον χειρότερο δυνατό τρόπο

Ο Παναθηναϊκός μπήκε «υπνωτισμένος» στο τρίτο δεκάλεπτο και οι φιλοξενούμενοι με ένα πολύ γρήγορο 7-0 σερί πέρασαν με… το καλημέρα μπροστά στο σκορ (43-45). Ο Εργκίν Αταμάν φανερά εκνευρισμένος κάλεσε άμεσα τάιμ άουτ και ο Όσμαν με τρίποντο έβαλε ξανά σε «θέση οδηγού» τους πράσινους (46-45). Το μεγάλο πρόβλημα για το «τριφύλλι» ήταν ο παλίος γνώριμος Λορέντζο Μπράουν. Ο Αμερικάνος που αποχώρησε το καλοκαίρι από την Αθηνά για να γίνει κάτοικος Ιταλίας έκανε ότι ήθελε την άμυνα των γηπεδούχων και έτσι η ομάδα του Ποέτα πήρε προβάδισμα πέντε πόντων (50-55). Το «τριφύλλι» όμως συνήλθε και με σκληρές άμυνες και άμεσες επιθέσεις ξαναπήρε «κεφάλι» στην αναμέτρηση (58-57). Παρότι όμως οι «πράσινοι» βρήκαν μομέντουμ η Αρμάνι είχε εκ νέου απάντηση και με τρίποντο του Γκούντουριτς πέρασε ξανά μπροστά και έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο στο +3 και το 58-61.

Επανάληψη σκηνικού

Το ξεκίνημα στην τέταρτη περίοδο θύμισε ακριβώς αυτό της τρίτης και οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν πολύ γρήγορα το προβάδισμα τους στο +8 και το 58-66. Ο Παναθηναϊκός έμοιαζε να βάζει δύσκολα στον εαυτό του και ο Σλούκας «μίλησε» την κατάλληλη στιγμή. Ο αρχηγός των πράσινων ανέλαβε «δράση» και με πέντε σερί πόντους μείωσε στο άψε-σβήσε στο -3 και το 63-66, αλλά η άμυνα του «τριφυλλιού» ήταν απών και οι Ιταλοί ξαναπήγαν τη διαφορά στο +8 (63-71). Η ομάδα του κόουτς Αταμάν από εκείνό το σημείο και μετά φάνηκε να μην το πιστεύει και ο Μπρουκς με δύο συνεχόμενα τρίποντα έστειλε έδωσε για πρώτη φορά διψηφιο προβάδισμα στην ομάδα του (67-79), 2:00 πριν το τέλος, ενώ ο Λορέντζο Μπράουν με νέο τρίποντο κλείδωσε τη νίκη για τους φιλοξενούμενους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-15, 43-38, 58-61, 74-87

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 2, Καλαϊτζάκης, Όσμαν 6, Χολμς 14, Σλούκας 13, Γκραντ 3, Ναν 10, Φαρίντ 5, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 17, Γιούρτσεβεν 4

ΑΡΜΑΝΙ (Ποέτα): Μάνιον 3, Μπράουν 17, Μπούκερ 2, Μπρουκς 24, ΛεΝτέι 10, Ρίτσι 7, Φλακαντόρι 1, Γκούντουριτς 7, Νίμπο 16