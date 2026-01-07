«Κεραυνός» Αταμάν για το μέλλον του: «Θα φύγω αν δε πάρουμε Euroleague ή ελληνικό πρωτάθλημα»

Ο Εργκίν Αταμάν, προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για το μέλλον του στον σύλλογο. Ο Τούρκος κόουτς τόνισε ότι η παραμονή του στην ομάδα εξαρτάται από την έκβαση της φετινής αγωνιστικής περιόδου. Παραδέχθηκε πως θα αποχωρήσει από την ομάδα, εάν ο Παναθηναϊκός AKTOR αποτύχει να «ράψει το 8ο αστέρι» της EuroLeague ή δεν κατορθώσει να κατακτήσει το φετινό ελληνικό πρωτάθλημα.

Σκοπός της δήλωσης του Αταμάν ήταν να δείξει πόσο σοβαρές είναι οι προσδοκίες του αλλά και πόσο υψηλές είναι οι φιλοδοξίες που θέτει για την ομάδα του. Οι δηλώσεις έγιναν στη «media day» του Παναθηναϊκού AKTOR εν όψει της εντός έδρας αναμέτρησης με τη Βίρτους Μπολόνια (08/01, 21:15) για την 21η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν

«Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους παίκτες μου. Θέλω να τους βάλω άλλη μία μεγάλη πρόκληση. Όπως ξέρετε, έχω άλλο ένα χρόνο εγγυημένο συμβόλαιο. Αλλά αν στο τέλος της σεζόν δεν έχουμε κατακτήσει τη EuroLeague ή το ελληνικό πρωτάθλημα, τότε θα φύγω από την Αθήνα. Αυτά είχα να πω».