Παναθηναϊκός: Όλα τα δεδομένα για Χέιζ-Ντέιβις - Η πρώτη προσπάθεια και το Plan B

Πριν καν ο Παναθηναϊκός φιλοξενήσει τη Μιλάνο στο «Τ-Center», εκεί όπου υπέστη μία... σκληρή ήττα, είχε ξεκαθαριστεί -κατ' αρχάς μέσω του Δημήτρη Γιαννακόπουλου- πως θέλει να ολοκληρώσει μια μεταγραφή «βόμβα» από το ΝΒΑ για τη θέση του πάουερ φόργουορντ.



Το «τριφύλλι» προσέγγισε τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, αλλά ο Αμερικανός δεν φαίνεται σε πρώτη φάση να «καίγεται» να φύγει στη μέση της σεζόν από το NBA. Παρά το γεγονός ότι έχει... μηδαμινό χρόνο συμμετοχής με τους Φοίνιξ Σανς, δεν είναι διατεθειμένος να εγκαταλείψει την προσπάθειά του στον «μαγικό πλανήτη».



Ο Παναθηναϊκός θα εξαντλήσει τα περιθώρια απόκτησης του περσινού κατακτητή της EuroLeague με τη Φενέρμπαχτσε και MVP του Final 4 του Άμπου Ντάμπι, αλλά ταυτόχρονα θα κοιτάξει κι άλλες λύσεις, αν και τη δεδομένη στιγμή οι επιλογές είναι περιορισμένες.



Σε περίπτωση που ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ αποφασίσει να κάνει το βήμα στην Ευρώπη, θα είναι μια εξαιρετική προσθήκη, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει τις οριστικές του προθέσεις.



O 25χρονος πάουερ φόργουορντ με μπόι στα 203 εκατοστά αγωνίζεται στην G-League με τους Τέξας Λέτζεντς. Προσπαθεί να ενταχθεί ξανά στο NBA και εντός των ημερών σκοπεύει να διεκδικήσει μία θέση στο κορυφαίο πρωτάθλημα. Έχει αγωνιστεί στον «μαγικό πλανήτη» με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (2021-23) και τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς (2023-25) δεν είναι ικανοποιημένος με την παρουσία του στην αναπτυξιακή λίγκα (G-League), θέλει έναν καλύτερο ρόλο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σκοπεύει να τον βρει στην Euroleague. Αν το αποφασίσει πάντως, πρόκειται για μία πολύ ποιοτική λύση με μεγάλη προοπτική.