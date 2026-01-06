Η βαθμολογία της EuroLeague μετά τις ήττες Παναθηναϊκού AKTOR και Ολυμπιακού σε Αθήνα και Πόλη

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δε τα κατάφερε κόντρα στο Μιλάνο για την 20η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «πράσινοι» αν και ξεκίνησαν καλά το παιχνίδι, δίνοντας παλμό στο κοινό του «T-Center», έχασαν το προβάδισμα στην τρίτη περίοδο και ηττήθηκαν (74-87) μετά από άσχημη εμφάνιση στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR παρέμεινε, έτσι στο 12-7 και βρίσκεται στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Οι Ιταλοί έφτασαν τις 10 νίκες στη φετινή EuroLeague και «σκαρφάλωσαν» στην 11η θέση.

Ο Ολυμπιακός των πολλών απουσιών ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για το απαιτητικό παιχνίδι κόντρα στη Φενέρμπαχτσε. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα «λύγισε» στο τέταρτο δεκάλεπτο και παρά την υπερπροσπάθεια που κατέβαλαν οι παίκτες, ηττήθηκε με σκορ 88-80.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 11 νίκες σε 19 αγώνες. Στην τρίτη θέση του βαθμολογίας εντοπίζεται, πλέον η Φενέρμπαχτσε, η οποία έφτασε τις 13 νίκες σε 19 ματς.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (06/01)

Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 88-80

Μονακό - Παρτιζάν 101-84

Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης 69-80

Ερυθρός Αστέρας - Βαλένθια 89-106

Χάποελ Τελ-Αβίβ - Ντουμπάι BC 85-60

Παναθηναϊκός AKTOR - Μιλάνο 74-87

Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ-Αβίβ 93-83

Βίρτους Μπολόνια - Ζαλγκίρις Κάουνας (σε εξέλιξη)

Η βαθμολογία της EuroLeague