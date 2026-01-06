Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 88-80: Έμεινε από δυνάμεις και λύγισε στο τέταρτο δεκάλεπτο

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 88-80 από τη Φενέρμπαχτσε στη Κωνσταντινούπολη για την 20η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» των έντεκα παικτών και παρά τις απουσίες των Μιλουτίνοφ, Νιλικίνα ήταν όχι απλά ανταγωνιστικοί αλλά κυρίαρχοι στο πρώτο μέρος και με τους Ντόρσεϊ, Χολ σε εξαιρετική μέρα έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στο +4 και το 40-36. Στην επανάληψη η Φενέρμπαχτσε εμφανίστηκε πιο αποφασισμένη και με «μπροστάρη» τον Χόρτον-Τάκερ έφερε το ματς στα ίσα (62-62) στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Στην τελική ευθεία ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε κουρασμένος και χωρίς λύσεις επιθετικά, οι γηπεδούχοι, πήραν... μπρος γυρίσαν το παιχνίδι και πήραν μια πολύ σημαντική νική.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό ο Ολυμπιακός έπεσε στο 11-8, με την Φενέρ πλέον να είναι στο 13-6.

Η διαβλοβδομάδα ολοκληρώνεται την Παρασκευή για τον Ολυμπιακό καθώς θα υποδεχθεί τη Μπάγερν (9/1, 21:15) στο ΣΕΦ, ενώ η ομάδα του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας (8/1, 18:00) τη Dubai BC.

Η εξέλιξη του ματς

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκίνησε τον Ντόντα Χολ στη θέση «5» ελέω της απουσίας του Νίκολα Μιλουτίνουφ και ο Αμερικάνος δήλωσε γρήγορα «παρών» και με εντυπωσιακό κάρφωμα έκανε το 5-2 για τους Πειραιώτες στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Οι «ερυθρόλευκοι» χωρίς τον Σέρβο ψηλό αλλά και τον Φουρνιέ εκτός βασικής πεντάδας δυσκολεύονταν να βρουν ρυθμό επιθετικά και έτσι η Φενέρ με σερί 8-0 πέρασε μπροστά, με ένα ισχνό προβάδισμα πέντε πόντων (10-5).

Η ομάδα του κόουτς Μπαρτζώκα είχε όμως απάντηση και με ένα δικό της 8-0 σερί πέρασε εκ νέου μπροστά στο σκορ με 13-10, ενώ ο πρώην παίκτης της Ένωσης, Κρις Σίλβα, στο ντεμπούτο του με την τουρκική ομάδα μείωσε στον πόντο (12-13) με το παρθενικό του καλάθι στη διοργάνωση. Ντόρσεϊ και Χολ ήταν οι «κινητήριοι μοχλοί» επιθετικά με 10 και 7 πόντους αντίστοιχα και οι Πειραιώτες με buzzer beater του Ελληνοαμερικάνου έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +4 προηγούμενοι με 22-18.

Με την έναρξη της δευτέρου περιόδου άνοιξε… λογαριασμό και ο Φουρνιέ, με τον Γάλλο να ευστοχεί σε τρίποντο και εν συνεχεία να δίνει πάρε-βάλε πάσα στον Χολ για το 27-22. Οι απουσίες ανάγκασαν τον προπονητή του Ολυμπιακού να «ρίξει» μετά από αρκετό καιρό στην ίδια πεντάδα τους Κώστα Αντετοκούνμπο και Γιαννούλη Λαρεντζάκη, με τους δύο διεθνείς να τον δικαιώνουν και με εκπληκτική συνεργασία και κάρφωμα του Έλληνα ψηλού οι πρωταθλητές Ελλάδας έκαναν το 33-25. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν σταθερά μπροστά στο σκορ, όμως οι γηπεδούχοι με επιθετικά «ξεσπάσματα» παρέμεναν συνεχώς κοντά στο σκορ και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με τον Ολυμπιακό να προηγείται με διαφορά τεσσάρων πόντων (40-36).

Ο Ντόρσεϊ ξεκίνησε «καυτός» και στη τρίτη περίοδο και με μακρινό τρίποντο έκανε το 43-38, αλλά ο πρώτος σκόρερ του αγώνα και της Φενέρμπαχτσε, Χόρτον-Τάκερ, έφερε πολύ γρήγορα το παιχνίδι στα ίσα (43-43), πετυχαίνοντας τον 15ό πόντο του στην αναμέτρηση. Μάλιστα οι πρωταθλητές Ευρώπης ολοκλήρωσαν το comeback και με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς πέρασαν για πρώτη φορά μπροστά (50-48), από το 10-5 της πρώτης περιόδου. Ο Ολυμπιακός είδε τη Φενέρ να… πατάει γκάζει και ο Εβάν Φουρνίε ανέλαβε δράση και έκανε το 60-56, αλλά οι παίκτες του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους είχαν και πάλι απάντηση και έφεραν το παιχνίδι στα ίσια (62-62) ενόψει και του καθοριστικού τέταρτου δεκαλέπτου.

Στο ξεκίνημα της τελικής ευθείας οι δύο ομάδες ήταν εξαιρετικές άστοχες, με λανθασμένες αποφάσεις και συνεχόμενα λάθη με το σκορ να βρίσκεται κολλημένο στο 64-64, 7.22’ πριν το τέλος. Δυστυχώς όμως για τους «ερυθρόλευκους» ο Μπόστον «ξεκόλλησε» τη Φενέρ, ο οποίος με πέντε συνεχόμενους πόντους έκανε το 72-68 υπέρ των γηπεδούχων. Και πάλι ο Φουρνιέ ήταν «ζεστός» την κατάλληλη στιγμή και με τρίποντο μείωσε στο καλάθι και το 75-73. Μπόστον και Μέλι όμως είχαν άλλη άποψη και με καλάθι και φάουλ του Ιταλού, οι γηπεδούχοι όχι μόνο αύξησαν τη διαφορά αλλά με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς πήγαν στο +11 (87-78) και κλείδωσαν τη νίκη.

Tα δεκάλεπτα: 18-22, 36-40, 62-62, 88-80

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπάλντουιν 17, Μέλι 11, Χόρτον-Τάκερ 17, Μπόστον 14, Μπιμπέροβιτς 8, Γιάντουνεν, Χολ 10, Σίλβα 4, Κόλσον 5, Μπιρτς 2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2, Λαρεντζάκης, Μόρις 2, Βεζένκοβ 24, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 15, Πίτερς 4, Αντετοκούνμπο 2, Χολ 16, Φουρνιέ 15