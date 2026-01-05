Οι τρεις NBAερς που έχουν μπει στο... μάτι του Γιαννακόπουλου για το μεγάλο «μπαμ»

Η εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό την περασμένη Παρασκευή (2/1) έχει επισπεύσει τις μεταγραφικές αναζητήσεις που κάνει ο Παναθηναϊκός. Σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί στον μέγιστο βαθμό για την τελική ευθεία της σεζόν στην EuroLeague και την επίτευξη του μεγάλου στόχου: Την παρουσία στο Final 4 της Αθήνας και την κατάκτηση του 8ου ευρωπαϊκού τροπαίου μέσα στο σπίτι του!

Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση

Aμέσως μετά το τέλος του ντέρμπι υπήρξαν πληροφορίες για αλλαγή στόχευσης από μεριάς των «πράσινων», καθώς πάρθηκε η απόφαση να κινηθούν για την απόκτηση ενός power forward. Κυρίως λόγω της παραμονής του Ομέρ Γιουρτσέβεν, σε συνδυασμό όμως και με τις «χαμηλές πτήσεις» φέτος των 4αριών της ομάδας. Δηλαδή, του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και του Ντίνου Μήτογλου.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επιβεβαίωσε, ουσιαστικά, το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, με την αποκάλυψη που έκανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (5/1), σχετικά με την προσπάθεια να κλείσει μια μεταγραφική «βόμβα». Το ίδιο έκανε και ο Εργκίν Αταμάν στη media day για τον αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Τούρκος προπονητής ξεκαθάρισε πως «εγώ είπα ποιο είναι το πρόβλημα μετά το προηγούμενο παιχνίδι. Το κλαμπ άρχισε να ψάχνει, ο πρόεδρος είναι πάντα έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα. Μετά από όσα του είπα, ότι μας έλειψε κάτι σημαντικό, φυσικά έδειξε αντίδραση. Εγώ δεν επέμεινα, είπα ότι μας έλειψε κάτι και φυσικά ψάχνει την καλύτερη λύση. Αλλά βέβαια δεν είναι εύκολο».

Στόχος η... μεγάλη υπέρβαση

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Παναθηναϊκός ψάχνει δυναμικά την αγορά του NBA για ένα 4άρι που θα ενισχύσει τις πιθανότητές του για κατάκτηση της φετινής EuroLeague, χωρίς να τον ενδιαφέρει η τιμή του. Κι αυτό είναι ξεκάθαρο μήνυμα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο!

Όπως, βέβαια, είπε και ο Εργκίν Αταμάν, δεν είναι μια εύκολη προσπάθεια. Πληροφορίες για το που έχει στοχεύσει το Τριφύλλι δεν υπάρχουν ακόμα, αλλά οι παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά και δεν θα χρειαστούν χρόνο προσαρμογής δεν είναι πολλοί. Ουσιαστικά, οι «πράσινοι» θα ήθελαν κάποιον που να έχει ήδη εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη και να μην είναι ικανοποιημένος με τον ρόλο του στο NBA, ώστε να έχει και το κίνητρο να επιστρέψει.

Περιπτώσεις, δηλαδή, όπως του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, του Ντάριο Σάριτς ή του Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ο τελευταίος έχει ξεκαθαρίσει πως δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από το NBA, οπότε μάλλον δεν μπαίνει στην εξίσωση. Οι δύο πρώτοι, όμως, ούτε τον χρόνο που θα ήθελαν έχουν, ούτε πρόβλημα να γυρίσουν στην Ευρώπη για να πάρουν τον ρόλο που θεωρούν ότι τους αξίζει.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Ο Αμερικανός περσινός MVP του Final 4 στο Άμπου Ντάμπι με τη Φενέρμπαχτσε, έχει μόλις 8 λεπτά μέσο όρο σε 22 ματς με τους Φοίνιξ Σανς, με 1.4 πόντους και 1.2 ριμπάουντ. Τα ρεπορτάζ στις ΗΠΑ αναφέρουν πως δύσκολα θα εξαντλήσει το συμβόλαιό του, μέχρι το τέλος της σεζόν. Το ζητούμενο είναι αν θα βρεθεί ομάδα που θα τον θέλει σε κάποια ανταλλαγή ή θα μείνει ελεύθερος. Κάπως έτσι είναι και η κατάσταση με τον Κροάτη σταρ, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε μόλις 8 ματς φέτος με τους Σακραμέντο Κινγκς.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Η πρώτη σημαντική ημερομηνία για τον Παναθηναϊκό, λοιπόν, είναι η 5η Φεβρουαρίου. Τότε είναι το deadline για τα trades στο NBA και μέχρι τότε δύσκολα θα μείνει ελεύθερος κάποιος παίκτης με εγγυημένο συμβόλαιο. Η δεύτερη σημαντική ημερομηνία είναι η 25η Φεβρουαρίου. Μέχρι τότε έχουν το δικαίωμα μεταγραφής οι ομάδες της EuroLeague. Γίνεται κατανοητό, λοιπόν, πως οι «πράσινοι» δεν χρειάζεται να βιαστούν, προκειμένου να βρουν τον παίκτη που θα τους κάνει τη διαφορά.