Live η εντός έδρας δοκιμασία του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μιλάνο για τη EuroLeague

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο «T-Center» τη Μιλάνο στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της EuroLeague στο πρώτος παιχνίδι της διαβολοβδομάδας καθώς τη Παρασκευή (9/1 21:15) θα υποδεχθούν και πάλι στην έδρα του τη Βίρτους Μπολόνια (8/1 21:15).

Οι πράσινοι πορέρχονται από την ήττα με 82-87 από τον Ολυμπιακό και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην 5η θέση με ρεκόρ 12-7. Αντίθετα οι Ιταλοί μετράνε τρεις συνεχόμενς ήττες από Φενέρμπαχτσε, Ντουμπάι και Βίρτους και με συνολικό απολογισμό 9 νίκες και 10 ήττες φιγουράρουν στη 12η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Όσον αφορά τους σημερινούς απόντες, ο κόουτς Αταμάν δεν θα έχει στη διάθεση τους Ρογκαβόπουλο, Μήτογλου καθώς και τον Λεσόρ.

Δείτε το παιχνίδι στο Αthletiko