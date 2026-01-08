Live η εντός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια για τη EuroLeague

Ο Παναθηναϊκός στρέφει την προσοχή του στο παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής της EuroLeagueκόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, με το τριφύλλι να θέλει να βγάλει αντίδραση για την ήττα απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο. Ο Εργκίν Αταμάν δεν έχει στη διάθεση του τον Μήτογλου, περιμένοντας αντίδραση από τους παίκτες του.

Οι 12άδες

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Ναν, Σλούκας, Γιουρτσέβεν, Φαρίντ, Χολμς, Ερνανγκόμεθ, Γκραντ, Σορτς, Oσμάν, Ρογκαβόπουλος, Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροφ.



Βίρτους Μπολόνια (Ιβάνοβιτς): Έντουαρντς, Χάκετ, Παγιόλα, Τέιλορ, Μόργκαν, Νιανγκ, Σμάιλαγκιτς, Άλστον, Ακέλε, Γιάλοου, Ντιούφ, Ακόρσι.

