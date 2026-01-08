Euroleague: Η ώρα και το κανάλι για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια

Ο Παναθηναϊκός στρέφει την προσοχή του στο παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, με το τριφύλλι να θέλει να βγάλει αντίδραση για την ήττα απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο.

Η αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής της EuroLeague είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 21:15 το βράδυ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ της Δώρας Παντελή και του Νίκου Τζουάννη.

