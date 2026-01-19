Ολυμπιακός για Γιαννακόπουλο: «Για άλλη μια φορά αποδείχτηκε ποιος λέει αλήθεια και ποιος ψέματα»

Μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος γνωστοποίησε πως για μήνυση που είχε καταθέσει εις βάρος των αδελφών Αγγελόπουλων δεν επιθυμεί την καταδίκη τους. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε άμεση αντίδραση από την πλευρά του Ολυμπιακού, που απάντησε με επίσημη ανακοίνωση.

Όπως τονίζει η ΚΑΕ Ολυμπιακός, το δικαστήριο έκρινε αθώους τόσο τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο όσο και τον αντιπρόεδρο της ομάδας, Γιώργο Σκινδήλια, χαρακτηρίζοντας τη μήνυση αβάσιμη. Ως εκ τούτου, οι «ερυθρόλευκοι» απορρίπτουν πλήρως τους ισχυρισμούς του ισχυρού άνδρα του Παναθηναϊκού.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Περιμέναμε σήμερα να δούμε τον κύριο Γιαννακόπουλο στο δικαστήριο, αλλά, όπως κάνει πάντοτε, δεν εμφανίστηκε.

Γνώριζε προφανώς ότι η μήνυσή του κατά των εκπροσώπων της ΚΑΕ Ολυμπιακός για ψευδή καταμήνυση θα απορριπτόταν, όπως και πράγματι έγινε. Το δικαστήριο, κρίνοντας τη μήνυση του Δ. Γιαννακόπουλου ως αβάσιμη, κήρυξε τους Παναγιώτη Αγγελόπουλο και Γεώργιο Σκινδήλια αθώους.

Για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ποιος λέει την αλήθεια και εμφανίζεται και ποιος λέει ψέματα και κρύβεται.

Όσο για τη σημερινή δήλωση του ότι «η θέση του υποστηρίζοντας την κατηγορία δεν είναι για όλους», περιοριζόμαστε να τον πληροφορήσουμε ότι η δικηγόρος του δήλωσε προς το δικαστήριο ότι ο Δ. Γιαννακόπουλος παρίσταται κανονικά προς υποστήριξη της κατηγορίας εις βάρος μας.

Ας συνεννοούνται τουλάχιστον πριν ξεκινήσει τα stories…».