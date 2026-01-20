Ολυμπιακός - Μακάμπι Τελ-Αβίβ 100-93: Διέλυσε τη Μακάμπι με «καταιγισμό» τριπόντων και σόου Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός επικράτησε (100-93) της Μακάμπι Τελ-Αβίβ από το Ισραήλ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 23η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπορεί να δυσκολεύτηκαν στην πρώτη περίοδο, όμως με καταπληκτική εμφάνιση του Σάσα Βεζένκοφ και «καταιγισμό» από τρίποντα στο δεύτερο δεκάλεπτο έβαλαν από νωρίς τις βάσεις για μία άνετη επικράτηση.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα απέδωσαν εξαιρετικά σε άμυνα και επίθεση, αναγκάζοντας τη Μακάμπι Τελ-Αβίβ σε διαδοχικά λάθη.

Ωστόσο, το πολύ κακό τρίτο δεκάλεπτο άλλαξε την εικόνα του παιχνιδιού. Ή διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού οδηγήθηκε από το +24 στο +8, με τους Ισραηλινούς να πιέζουν μέχρι το τέλος για να διεκδικήσουν τη νίκη. Παρά την υπερπροσπάθεια των Ισραηλινών, ο Ολυμπιακός διατήρησε τη συγκέντρωσή του και διαχειρίστηκε το αποτέλεσμα, φτάνοντας στην τελική επικράτηση.

Πρωταγωνιστής για τους Πειραιώτες ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος «έλυνε και έδενε» σε άμυνα και επίθεση, δίνοντας χρήσιμες λύσεις από τα 6,75μ..

Ο Βούλγαρος φόργουορντ τελείωσε τον αγώνα με 28 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Για τους φιλοξενούμενους διακρίθηκε ο Σόρκιν με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Με οδηγό τον Βεζένκοφ στο πρώτο δεκάλεπτο

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ, έπειτα από εύστοχο τρίποντο του Κλαρκ (9:44). Ο Χορντ διεύρυνε το προβάδισμα για τους Ισραηλινούς, σκοράροντας για το 5-1 (7:41), όμως ο Βεζένκοφ και ο Μιλουτίνοφ απάντησαν για τους «ερυθρόλευκους» με 4 γρήγορους πόντους (6:55).

Ο Κλαρκ με τον Σόρκιν ευστόχησαν από τα 6,75μ. γράφοντας το 11-5 για τους φιλοξενούμενους (6:03), όμως ο πρωταγωνιστής της ομάδας του Μπαρτζώκα στο πρώτο δεκάλεπτο, Βεζένκοφ με τρίποντο και ο Γουόκαπ με σουτ οδήγησαν τη διαφορά στην ελάχιστη τιμή της (11-10, 5:17).

Πέντε συνεχόμενοι πόντοι από τον εξαιρετικό στην πρώτη περίοδο Σόρκιν διαμόρφωσαν το 18-12 για τη Μακάμπι (3:22). Ο Βεζένκοφ απάντησε στο «ρεσιτάλ» του Ισραηλινού πάουερ φόργουορντ και με διαδοχικά καλάθια έγραψε το 17-18 (2:37).

Eurokinissi

Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν λύσεις από το τρίποντο και ανέβασαν τον δείκτη του σκορ στο 21-17 (2:13), έπειτα από εύστοχο σουτ του Χορντ. Όμως, ο Ολυμπιακός έκλεισε εντυπωσιακά το δεκάλεπτο, προηγήθηκε με μακρινό σουτ του Φουρνιέ (22-21, 1:23) και με «buzzer beater» του Βεζένκοφ στα τελευταία δευτερόλεπτα του δεκαλέπτου, ανέκτησε το προβάδισμα (27-24).

«Καταιγστικός» ο Σάσα Βεζένκοφ στο πρώτο δεκάλεπτο, ο οποίος με 3/3 τρίποντα έκλεισε την πρώτη περίοδο έχοντας σκοράρει 15 πόντους.

Φανταστική εμφάνιση στο δεύτερο δεκάλεπτο και +24 για τον Ολυμπιακό

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με σκορ εκατέρωθεν. Οι δύο ομάδες μετά από συνεχόμενες εύστοχες προσπάθειες οδήγησαν τον δείκτη του σκορ στο 33-29 υπέρ των γηπεδούχων (7:30).

Ο Τζόουνς διεύρυνε τη διαφορά του Ολυμπιακού στο +5, γράφοντας το 35-30 (6:33) και οι γηπεδούχοι, παρά το γεγονός πως στο ενδιάμεσο είδαν τον Μπρίσετ να μειώνει (35-32, 6:19), έφτασαν σε διαφορά 9 πόντων, μετά από 8 διαδοχικούς πόντους από Γουόρντ και Φουρνιέ (43-32, 3:45).

Ο Γάλλος παρέμεινε «καυτός» και με εύστοχο τρίποντο διαμόρφωσε το 46-32 (3:08). Η άμυνα των «ερυθρολεύκων» έβαλε δύσκολα στην Μακάμπι, η οποία παρέμεινε χωρίς σκορ για σχεδόν 6 λεπτά.

Eurokinissi

Ο Άλεκ Πίτερς σκόραρε για το 48-32 (2:45) και ο Ντόρσεϊ με 5 συνεχόμενους πόντους διαμόρφωσε το 55-32 (1:19). Οι Ισραηλινοί σε μία απέλπιδα προσπάθεια να παραμείνουν στο παιχνίδι μείωσαν σε 55-34 (0:25) με τον Σόρκιν, όμως ο «ψυχωμένος» Ολυμπιακός είχε ήδη βάλει τις βάσεις για μία άνετη επικράτηση.

Ο Σάσα Βεζένκοφ έβαλε το «κερασάκι στην τούρτα», ολοκληρώνοντας το δεύτερο δεκάλεπτο, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με τον οποίο ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο: σκοράροντας ένα μεγαλοπρεπές τρίποντο στη λήξη του χρόνου για το 58-34.

Άξιος συμπαραστάτης του Βεζένκοφ στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Εβάν Φουρνιέ με 9 πόντους στη 2η περίοδο και 12 συνολικά στο παιχνίδι.

Έχασε τη συγκέντρωσή του στο τρίτο δεκάλεπτο

Ο Γουόκαπ απάντησε στις δύο εύστοχες βολές του Σόρκιν και με τρίποντο από τη γωνία έγραφε το 61-36 (9:18). Έξι συνεχόμενοι πόντοι από Σόρκιν και Λούντμπεργκ διαμόρφωσαν το 61-42 (6:45), όμως ο Χολ με τέσσερις πόντους ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 68-46 (5:22).

Ο Βεζένκοφ απάντησε στο δίποντο του Ντάουτιν με εύστοχο σουτ από τα 6,75μ., σκοράροντας για το 70-49 (4:30), όμως ο Ρέιμαν και ο Λούντμπεργκ διαμόρφωσαν το 70-55 (3:49), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλεί εσπευσμένα τάιμ-άουτ.

Τα επιθετικά λάθη συνεχίστηκαν για τον Ολυμπιακό, ο οποίος δέχθηκε 4 εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό. Με τη διαφορά στους 11 πόντους, ο Ντάουτιν με εύστοχο τρίποντο έγραψε το 70-62 για τους Ισραηλινούς (2:12), όμως ο Χολ με κάρφωμα και εύστοχη βολή έγραψε το 73-62 (1:48).

Ο Βεζένκοφ δε σταμάτησε να σκοράρει και με δύσκολο τρίποντο στη λήξη του χρόνου της επίθεσης διεύρυνε τη διαφορά στο +14 (76-62, 1:11). Στα τελευταία λεπτά του δεκαλέπτου, ο Ολυμπιακός, παρά το «νωθρό» του ξεκίνημα, επανέκτησε τη συγκέντρωσή του σε επίθεση και άμυνα και διατήρησε «μαξιλαράκι ασφαλείας» 14 πόντων.

«Μάχη» στο τέταρτο δεκάλεπτο

Ο Κλαρκ μείωσε για τη Μακάμπι, απαντώντας στις δύο εύστοχες βολές του Πίτερς για το 78-65 (9:32). Οι Ισραηλινοί προσπάθησαν να επανέλθουν στο παιχνίδι και με 2/2 βολές του Λιφ οδήγησαν τη διαφορά στους 13 (80-67, 8:48).

Ο Σάντος ευστόχησε στις βολές και διαμόρφωσε το 80-69 (8:12). Η αστοχία συνεχίστηκε για τον Ολυμπιακό, ο οποίος παρά το γεγονός πως λειτούργησε καλά στην άμυνα, είδε τον Κλαρκ να μειώνει στους 8, γράφοντας το 80-72 με εύστοχο σουτ τριών πόντων (7:13).

Ο Μιλουτίνοφ ανέβασε τη διαφορά στο +10 (82-72, 6:49). Ο Χορντ μείωσε εκ νέου (6:37), όμως ο Γουόρντ και ο Ντόρσεϊ με εύστοχες προσπάθειες διαμόρφωσαν το 86-74 για τον Ολυμπιακό (5:22).

Ο Ντάουτιν έγραψε το 86-76 (4:59) και στη συνέχεια με εύστοχο τρίποντο διαμόρφωσε το 87-79 (4:30). Ο Πίτερς με 2/2 βολές ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 89-79 (4:07), όμως ο Σόρκιν με δίποντο έριξε τη διαφορά στους 8 (89-81, 3:48).

Το έμμεσο τρίποντο (92-81, 3:11) του Μιλουτίνοφ έδειξε να απλοποιεί τα πράγματα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος διεύρυνε το προβάδισμα του στον αιφνιδιασμό, μετά από κλέψιμο και ασίστ του Φουρνιέ στον Βεζένκοφ (94-81, 2:22).

Οι Ισραηλινοί απάντησαν με τρίποντο του Σόρκιν (94-84, 1:59), όμως ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος κυριάρχησε κάτω από το καλάθι, κέρδισε αντιαθλητικό φάουλ και οδηγήθηκε στα αποδυτήρια για να λάβει τις πρώτες βοήθειες, καθώς μάτωσε η μύτη του.

Ο Σόρκιν μείωσε σε 95-86 (1:08), όμως ο Πίτερς με εντυπωσιακό κάρφωμα έγραψε το 97-86 (0:52). Ο Τόμας Γουόκαπ με τρίποντο διεύρυνε τον δείκτη του σκορ στο 100-86 (0:29).

Το τελικό 100-93 διαμορφώθηκε μετά από εύστοχα σουτ τριών πόντων από τον Μπρίσετ (0:07) και τον Λούντμπεργκ στη λήξη του χρόνου.

Επόμενο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, η κρίσιμη εκτός έδρας αναμέτρηση εναντίον της Αναντολού Εφές (22/01, 19:30). Οι Ισραηλινοί υποδέχονται το βράδυ της Πέμπτης (22/01, 21:05) τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 58-34, 76-62, 100-93