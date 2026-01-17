Oλυμπιακός - Μαρούσι 104-89: Νέα «κατοστάρα» με ισοπεδωτικό Τζόουνς και 14/14 στο πρωτάθλημα (vid)

Ο σοβαρός Ολυμπιακός επικράτησε άνετα στο ΣΕΦ με 104-89 επί του Αμαρουσίου και συνέχισε την αήττητη πορεία του στην GBL παρουσιάζοντας καλό πρόσωπο σε ένα ακόμα παιχνίδι τον τελευταίο μήνα.

Πλέον οι Πρωταθλητές Ελλάδας με ρεκόρ 14-0 βρίσκονται μόνοι πρώτοι στην κατάταξη της κανονικής περιόδου, ενώ το Μαρούσι με 3-11 δίνει τη μάχη της παραμονής ως προτελευταίο αυτήν την στιγμή.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Βεζένκοφ με 23 πόντους, 5 ασίστ, 3 ριμπάουντ και ισάριθμα κλεψίματα, ο Ουόκαπ με 8 πόντους (3/3 σουτ), 7 ασίστ, 2 κλεψίματα και μηδέν λάθη και ο Τζόουνς με 15 πόντους, 9 ριμπάουντ και 1 μπλοκ.

Επίσης ο Ντόρσεϊ είχε 13 πόντους, 6 ασίστ και 2 ριμπάουντ και ο Πίτερς 15 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Από την πλευρά των φιλοξενούμενων προσπάθησαν ο Μέικον με 10 πόντους, 12 ασίστ και 4 ριμπάουντ, ο Περάντες με 16 πόντους και 4 ασίστ και ο Κουζέλογλου με 14 πόντους.

Επόμενη αποστολή για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Μακάμπι στο ΣΕΦ (20/1, 19:15) για τη Euroleague, ενώ για το Μαρούσι ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ (25/1, 16:00) για το Πρωτάθλημα.

Εντυπωσιακό ημίχρονο για Ολυμπιακό και +20!

Στο ξεκίνημα του αγώνα ο Βεζένκοφ με 6 πόντους έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 9-6 (στο 3') εκμεταλλευόμενος τις ασίστ του Ουόκαπ.

Το παιχνίδι ήταν αρκετά ανοιχτό με τις άμυνες να παρουσιάζονται «χαλαρές» και τον ΝτεΣόουζα να μειώνει με 4 πόντους σε 15-12 (στο 5').

Ο Βούλγαρος φόργουορντ είχε φτάσει τους 8 πόντους, τις 3 ασίστ και τα 2 κλεψίματα, οι Πειραιώτες συνολικά τις 9 ασίστ με το σκορ να γίνεται 23-15 (στο 7') έχοντας ανεβάσει κάπως την ένταση τους.

Η πρώτη περίοδος τελείωσε με 32-22 με τους Βεζένκοφ - Ουόκαπ να έχουν μαζί 21 πόντους με 8/8 σουτ, 6 ασίστ κα 3 κλεψίματα και η ομάδα τους συνολικά 12/16 σουτ και 12 τελικές πάσες.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι έκαναν ένα σερί 8-0 με Τζόουντς, Πίτερς και Γουόρντ και προηγήθηκαν για πρώτη φορά με +18 (40-22 στο 13') με το Μαρούσι να μην μπορεί να βρει αμυντικές λύσεις.

Ο Γουόρντ φτάνοντας τους 5 πόντους μετά την 5η ασίστ του Φουρνιέ διαμόρφωσε το σκορ σε 53-30 (στο 15') και με τους γηπεδούχους να κυριαρχούν πλήρως στο παρκέ μετρώντας 19 ασίστ σε 20 εύστοχα σουτ!

Η διαφορά στο 18ο λεπτό είχε παγιωθεί πάνω από τους 20 (55-35), ενώ το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με καλάθι του Σάλας για το 61-41 μετά το έκτο επιθετικό ριμπάουντ των φιλοξενούμενων.

Το «ερυθρόλευκο πάρτι» συνεχίστηκε στο δεύτερο μέρος

Το δεύτερο ημίχρονο στο ΣΕΦ άρχισε με τον Ολυμπιακό να είναι «χαλαρός» και τους παίκτες του να θέλουν να προσφέρουν θέαμα με αποτέλεσμα να κάνουν εύκολα λάθη, αλλά να διατηρούν μία μεγάλη διψήφια διαφορά με 68-46 (στο 23').

Οι γηπεδούχοι είχαν φτάσει τα 5 λάθη στο τρίτο δεκάλεπτο (3 σε όλο το πρώτο μέρος) και το Μαρούσι μείωσε με τον Περάντες σε 72-52 (στο 26'), ενώ ο Τζόουνς βγήκε από το παρκέ με 4 φάουλ.

Ο Βεζένκοφ είχε φτάσει τους 21 πόντους με 6/6 σουτ και 8/8 βολές (5ασ, 3ριμπ, 2κλεψ) και έτσι οι Πειραιώτες δεν άφηναν το ανεβασμένο Μαρούσι να μειώσει σημαντικά στο σκορ (80-58 στο 28'), ενώ η τρίτη περίοδος έκλεισε με 89-68 μετά από ένα ακόμα καλάθι του Κουζέλογλου.

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο όλα είχαν κριθεί με τους φιλοξενούμενους να προσπαθούν να μειώσουν και να δείξουν ανταγωνιστικό πρόσωπο και το σκορ διαμορφώθηκε σε 91-77 στο 33ο λεπτό έχοντας επιμέρους 9-2.

Στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης με Τζόουνς - Πίτερς οι Πειραιώτες διατηρούσαν προβάδισμα με +21 (98-77), παρότι ο Αμερικανός φόργουορντ μετρούσε 1/4 τρίποντο στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Δύο λεπτά πριν το τέλος με το σκορ στο 100-82 όλοι περίμεναν τη λήξη του ματς η οποία βρήκε τον Ολυμπιακό νικητή με 104-89.

Τα δεκάλεπτα: 32-22, 61-41, 89-68, 104-89.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ, Τζόουνς, Νιλικίνα, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Πίτερς, Χολ, Φουρνιέ.

Μαρούσι (Παπαθεοδώρου): Σάλας, Κινγκ, Καλαϊτζάκης, ΝτεΣόουζα, Περάντες, Πάπας, Καρακώστας, Μέικον, Τουλιάτος, Ουίλιαμς, Κουζέλογλου, Γιαννόπουλος.

Πηγή: Athletiko