Η Μπέριλ ΜακΚίσικ σούταρε βολές υπό το «βλέμμα» του Μπαρτζώκα – Το viral βίντεο από το ΣΕΦ

Η σύζυγός του Σακίλ ΜακΚίσικ, Μπέριλ, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και πιστές υποστηρίκτριες του μπασκετικού Ολυμπιακού. Μετά τη χθεσινή της βόλτα στη Γλυφάδα με τις γυναίκες των παικτών του Παναθηναϊκού που έγινε viral και συγκεκριμένα τις: Μπλεν Κίγια (σύντροφος του Κέντρικ Ναν), η Έμιλι Γκραντ (σύντροφος του Τζέριαν Γκραντ), η Ατάρ Φαρίντ (σύντροφος του Κένεθ Φαρίντ) και η Μπέλο Χολμς (σύντροφος του Ρισόν Χολμς), «χτύπησε» ξανά καθώς αυτή τη φορά αποφάσισε να αφήσει για λίγο την εξέδρα και να δοκιμάσει τη τύχη της στο παρκέ και στη γραμμή της... φιλανθρωπίας.

Σε βίντεο που μοιράστηκε με τους ακολούθους της στα social media, η Μπέριλ εμφανίζεται να εκτελεί ελεύθερες βολές στο άδειο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, δείχνοντας τη διάθεσή της να... αναπληρώσει το κενό του συζύγου της όσο εκείνος βρίσκεται στα «πίτς». Το χιουμοριστικό στιγμιότυπο που έκλεψε την παράσταση, ωστόσο, ήταν η προσθήκη του Γιώργου Μπαρτζώκα στο βίντεο, με τον Έλληνα τεχνικό να εμφανίζεται-μέσω μοντάζ- να αντιδρά στις προσπάθειές της, προκαλώντας απίστευτες αντιδράσεις στα σχόλια.

Η Μπέριλ ΜακΚίσικ, η οποία έχει τουρκική καταγωγή αλλά και ελληνικές ρίζες από την πλευρά της γιαγιάς της, έχει δεθεί στενά με τον σύλλογο και την Ελλάδα από το 2020, όταν και εγκαταστάθηκε μόνιμα στη χώρα μας μαζί με τον Σακίλ. Η διαρκής παρουσία της σε όλα τα γήπεδα της Ευρώπης στο πλευρό των «ερυθρολεύκων» την έχει καταστήσει ιδιαίτερα αγαπητή στην κερκίδα, που όπως είναι γνωστό «κλέβει» τις εντυπώσεις.