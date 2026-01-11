Έξοδος «αιωνίων»: Η Μπέριλ ΜακΚίσικ βγήκε με τις «πράσινες» συντρόφους Ναν, Γκραντ, Χολμς και Φαρίντ

Παρά το γεμάτο πρόγραμμα της Stoiximan GBL, με τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται εκτός έδρας απέναντι στην Καρδίτσα και τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται λίγο αργότερα το Περιστέρι στο «T-Center», οι σύντροφοι των παικτών φρόντισαν να αποδείξουν ότι το μπάσκετ δεν χωρίζει… εκτός παρκέ.

Η Μπέριλ ΜακΚίσικ συγκέντρωσε καλές της φίλες και όλες μαζί διασκέδασαν στη Γλυφάδα, σε μια βραδιά με άρωμα… αιωνίων, αλλά χωρίς ίχνος αντιπαλότητας. Στη φωτογραφία που δημοσίευσε η σύζυγος του Σακίλ ΜακΚίσικ ξεχώρισαν τα πρόσωπα που την πλαισίωναν.

Συγκεκριμένα, στο πλευρό της βρέθηκαν η Μπλεν Κίγια (σύντροφος του Κέντρικ Ναν), η Έμιλι Γκραντ (σύντροφος του Τζέριαν Γκραντ), η Ατάρ Φαρίντ (σύντροφος του Κένεθ Φαρίντ) και η Μπέλο Χολμς (σύντροφος του Ρισόν Χολμς).

Οι πέντε τους έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν υπολογίζουν καμία «άτυπη» κόντρα μεταξύ των συντρόφων τους, απολαμβάνοντας μαζί στιγμές χαλάρωσης και καλοπέρασης χωρίς έχθρες.