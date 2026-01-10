Μόρις: Αυτά είναι τα παιχνίδια που χάνει - Τι είναι η ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου
Ο Μόρις τραυματίστηκε σοβαρά, ωστόσο απέφυγε τα χειρότερα, καθώς δεν υπάρχει οστικό οίδημα. Αυτά είναι τα παιχνίδια που θα απουσιάσει.
Ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου υπέστη ο Μόντε Μόρις. Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού αποχώρησε υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο στο τέταρτο δεκάλεπτο του εντός έδρας ματς με την Μπάγερν για την 21η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Αμερικανός γκαρντ υποβλήθηκε σε εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ρήξη συνδέσμου χωρίς, όμως, να έχει οστικό οίδημα.
Ποια ματς από GBL και Euroleague θα χάσει
11/01 Καρδίτσα – Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)
14/01 Παρτίζαν – Ολυμπιακός (EuroLeague)
17/01 Ολυμπιακός – Μαρούσι (Stoiximan GBL)
20/01 Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ (EuroLeague)
22/01 Αναντολού Έφες – Ολυμπιακός (EuroLeague)
25/01 Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)
29/01 Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα (EuroLeague)
31/01 Ολυμπιακός – Περιστέρι (Stoiximan GBL)
03/02 Ντουμπάι – Ολυμπιακός (EuroLeague)
06/02 Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια (EuroLeague)
Τι είναι η η ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου
Η ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου είναι τραυματισμός της ποδοκνημικής και συγκεκριμένα του πρόσθιου αστραγαλοπερονιαίου συνδέσμου (ATFL). Η απουσία οστικού οιδήματος σημαίνει πως δεν έχει σπάσει κάποιο οστό και ο τραυματισμός είναι καθαρά συνδεσμικός. Κάτι που σημαίνει πως ο Μόρις γλίτωσε τα χειρότερα.