Μόρις: Αυτά είναι τα παιχνίδια που χάνει - Τι είναι η ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου

Ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου υπέστη ο Μόντε Μόρις. Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού αποχώρησε υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο στο τέταρτο δεκάλεπτο του εντός έδρας ματς με την Μπάγερν για την 21η αγωνιστική της EuroLeague.



Ο Αμερικανός γκαρντ υποβλήθηκε σε εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ρήξη συνδέσμου χωρίς, όμως, να έχει οστικό οίδημα.

Ποια ματς από GBL και Euroleague θα χάσει

11/01 Καρδίτσα – Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)

14/01 Παρτίζαν – Ολυμπιακός (EuroLeague)

17/01 Ολυμπιακός – Μαρούσι (Stoiximan GBL)

20/01 Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ (EuroLeague)

22/01 Αναντολού Έφες – Ολυμπιακός (EuroLeague)

25/01 Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)

29/01 Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα (EuroLeague)

31/01 Ολυμπιακός – Περιστέρι (Stoiximan GBL)

03/02 Ντουμπάι – Ολυμπιακός (EuroLeague)

06/02 Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια (EuroLeague)

Τι είναι η η ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου

Η ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου είναι τραυματισμός της ποδοκνημικής και συγκεκριμένα του πρόσθιου αστραγαλοπερονιαίου συνδέσμου (ATFL). Η απουσία οστικού οιδήματος σημαίνει πως δεν έχει σπάσει κάποιο οστό και ο τραυματισμός είναι καθαρά συνδεσμικός. Κάτι που σημαίνει πως ο Μόρις γλίτωσε τα χειρότερα.