Παναθηναϊκός: Η εντυπωσιακή άφιξη του Χουάντσο με Ferrari - Πόσο κοστίζει το ιταλικό... κόσμημα (vid)

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αποτελεί αναμφίβολα έναν από τους πιο πολυσυζητημένους παίκτες του Παναθηναϊκού, όχι μόνο για τις επιδόσεις του εντός παρκέ, αλλά και για την αύρα αστέρα που εκπέμπει σε κάθε του εμφάνιση. Στην πρόσφατη αναμέτρηση των «πρασίνων» κόντρα στο Περιστέρι για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ο Ισπανός φόργουορντ κατάφερε να μαγνητίσει τα βλέμματα πριν καν πατήσει το παρκέ του «T-Center».

Η είσοδος του Ισπανού στο γήπεδο συνοδεύτηκε από τον επιβλητικό ήχο μιας μαύρης Ferrari 599 GTB Fiorano. Το συγκεκριμένο μοντέλο δεν είναι απλώς ένα supercar, αλλά ένα σύμβολο της ιταλικής αυτοκίνησης, καθώς διαθέτει έναν πανίσχυρο εξατάχυτο V12 κινητήρα που αποδίδει πάνω από 600 ίππους και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,7 δευτερόλεπτα, ενώ η αξία του ξεπερνά τις 125 χιλιάδες ευρώ.

Ντυμένος με ένα casual μπλε σετ και κρατώντας τον καφέ του, ο Ισπανός βγήκε από το υπερπολυτελές αμάξι, μοιράσε αυτόγραφα και φωτογραφήθηκε με μικρούς φίλους του Παναθηναϊκού πριν κατευθυνθεί προς τα αποδυτήρια.