ΑΕΚ - Μύκονος 90-65: Η καταιγιστική Ένωση έκανε τη δουλειά στο 2ο ημίχρονο

Για ένα ημίχρονο η Μύκονος ήταν ανταγωνιστική απέναντι στην ΑΕΚ και μάλιστα πέρασε μπροστά στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους (44-49). Από εκείνο το σημείο η ΑΕΚ πήρε τα ηνία του αγώνα και χωρίς να κοιτάξει πίσω έφτασε σε μια άνετη νίκη, συνεχίζοντας χωρίς απώλειες την πορεία της στο 2026. Έτσι, ανέβηκε στο 9-4, την ώρα που η Μύκονος υποχώρησε στο 6-7.



Μεγάλη εμφάνιση από τον ΡαϊΚουάν Γκρέι με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ να έχει 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ 12 πόντους και 8 ριμπάουντ είχε ο Αντόνις Αρμς. Από την Μύκονο ο Τζάστιν Μπριγκς είχε 14 πόντους, ενώ από 11 πόντους είχαν οι Σκουλίδας και Κάναντι.

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά, μέσα από την άμυνά της και κατάφερε να βάλει δύσκολα στη Μύκονο. Γκρέι και Φλιώνης έδωσαν σκορ και με το καλημέρα μπήκε σε θέση οδηγού (10-4, 4'). Ο Σκουλίδας προσπάθησε να μειώσει για την Μύκονο (11-7, 5'). Ο Γκρέι ήταν ορεξάτος και αυτό έδωσε εύκολους πόντους στην Ένωση (15-7, 6'). Ο Σκουλίδας έγινε παράγοντας στο παιχνίδι της Μυκόνου, με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν (17-14, 7'). Ο Κουζμίνσκας μπήκε στην εξίσωση και η διαφορά έφτασε σε διψήφια επίπεδα (24-14, 8'). Ο Κάναντι προσπάθησε να μειώσει, αλλά ο Μπάρτλεϊ έγραψε τον επίλογο του πρώτου δεκαλέπτου για το 26-16.

