Oλυμπιακός: Το παρασκήνιο της απουσίας του Τζόουνς από το Βελιγράδι και η «συμφωνία» με την Παρτίζαν

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς μπορεί να πραγματοποίησε ένα ελπιδοφόρο ντεμπούτο με τη φανέλα του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση κόντρα στην Καρδίτσα, ωστόσο η πρώτη του ευρωπαϊκή εμφάνιση με τα «ερυθρόλευκα» θα πάρει μια μικρή παράταση. Ο Αμερικανός σέντερ δεν θα ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας για το επερχόμενο παιχνίδι της Euroleague κόντρα στην Παρτίζαν, ως αποτέλεσμα μιας συμφωνίας ανάμεσα στους δύο συλλόγους.

Μια άτυπη συμφωνία για την αποφυγή της έντασης

Η μετακίνηση του Τζόουνς από το Βελιγράδι στον Πειραιά δεν ήταν μια τυπική μεταγραφή. Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε το βαρύ κλίμα που είχε διαμορφωθεί για τον παίκτη στη Σερβία, καταβάλλοντας ένα buy-out ύψους 500.000 ευρώ για να τον εντάξει στο δυναμικό του με συμβόλαιο 2,5 ετών. Λόγω των τεταμένων σχέσεων του Αμερικανού με τους οργανωμένους οπαδούς της Παρτιζάν-οι οποίοι του απέδιδαν μερίδιο ευθύνης για την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς-αποφασίστηκε σε επίπεδο διοικήσεων να μην δώσει το «παρών» στο συγκεκριμένο ματς.

Ο ίδιος ο παίκτης επιβεβαίωσε την ύπαρξη αυτής της δέσμευσης, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα αναγκαίο μέρος της συμφωνίας που έπρεπε να αποδεχθεί, προκειμένου να διασφαλιστεί η ηρεμία και να αποφευχθούν πιθανές ακρότητες στις κερκίδες της Stark Arena.

Η «δικλείδα» που αλλάζει τα δεδομένα

Παρά την άτυπη «συμφωνία κυρίων» για το παιχνίδι της Τετάρτης, η απουσία του Τζόουνς δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα. Η συμφωνία αυτή αφορά αποκλειστικά την κανονική διάρκεια της διοργάνωσης και έχει ως στόχο την εκτόνωση της κατάστασης. Ωστόσο, υπάρχει μια σαφής δικλείδα: εάν οι δύο ομάδες διασταυρώσουν τα ξίφη τους στη συνέχεια της σεζόν, είτε στη φάση των play-in είτε στα play-offs, ο Τζόουνς θα έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί κανονικά, ανεξαρτήτως κλίματος.

Αν και το σενάριο αυτό φαντάζει δύσκολο με βάση την τρέχουσα βαθμολογική θέση της σερβικής ομάδας, οι Πειραιώτες έχουν ετοιμαστεί για κάθε πιθανό σενάριο. Μέχρι τότε, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα στερηθεί από μια δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση έναν παίκτη που φέτος στη Euroleague μετρά 10.5 πόντους και 6.1 ριμπάουντ.