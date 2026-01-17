Σπορ Μπάσκετ Ολυμπιακός Μαρούσι Basket League

Έγραψε ιστορία ο Πίτερς - Έγινε ο ξένος με τα περισσότερα τρίποντα στην ιστορία του Ολυμπιακού

Ο Άλεκ Πίτερς προσπέρασε τον Μίλος Τεόντοσιτς και έγινε ο ξένος με τα περισσότερα τρίποντα στην ιστορία του Ολυμπιακού.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Αμαρουσίου με 104-89, και ο Άλεκ Πίτερς έσπασε ένα σημαντικό ρεκόρ. Ο Πίτερς τελείωσε το ματς με 3/9 τρίποντα, και προσπέρασε τον Μίλος Τεόντοσιτς, που ήταν ο ξένος με τα περισσότερα τρίποντα στην Stoiximan Greek Basket League.

Ο Αμερικάνος φόργουορντ έχει ευστοχήσει σε 175 τρίποντα σε 180 συμμετοχές με τους «ερυθρόλευκους», και προσπέρασε τα 174 του Τεόντοσιτς σε 131 παιχνίδια.

Οι πρώτοι πέντε ξένοι με τα περισσότερα τρίποντα

  1. Άλεκ Πίτερς – 175 τρίποντα
  2. Μίλος Τεόντοσιτς – 174 τρίποντα
  3. Ματ Λοτζέσκι – 160 τρίποντα
  4. Αϊζάια Κάνααν – 125 τρίποντα
  5. Ντέιβιντ Ρίβερς – 111 τρίποντα

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Μπάσκετ Ολυμπιακός Μαρούσι Basket League

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader