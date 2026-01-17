Έγραψε ιστορία ο Πίτερς - Έγινε ο ξένος με τα περισσότερα τρίποντα στην ιστορία του Ολυμπιακού
Ο Άλεκ Πίτερς προσπέρασε τον Μίλος Τεόντοσιτς και έγινε ο ξένος με τα περισσότερα τρίποντα στην ιστορία του Ολυμπιακού.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Αμαρουσίου με 104-89, και ο Άλεκ Πίτερς έσπασε ένα σημαντικό ρεκόρ. Ο Πίτερς τελείωσε το ματς με 3/9 τρίποντα, και προσπέρασε τον Μίλος Τεόντοσιτς, που ήταν ο ξένος με τα περισσότερα τρίποντα στην Stoiximan Greek Basket League.
Ο Αμερικάνος φόργουορντ έχει ευστοχήσει σε 175 τρίποντα σε 180 συμμετοχές με τους «ερυθρόλευκους», και προσπέρασε τα 174 του Τεόντοσιτς σε 131 παιχνίδια.
Οι πρώτοι πέντε ξένοι με τα περισσότερα τρίποντα
- Άλεκ Πίτερς – 175 τρίποντα
- Μίλος Τεόντοσιτς – 174 τρίποντα
- Ματ Λοτζέσκι – 160 τρίποντα
- Αϊζάια Κάνααν – 125 τρίποντα
- Ντέιβιντ Ρίβερς – 111 τρίποντα