Κίνηση: «Κοκκίνισε» Κηφισός, Λ. Αθηνών - 10λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

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Με μεγάλη δυσκολία διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου, από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου.

Έντονο μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι τη Μεταμόρφωση, ενώ «στο κόκκινο» είναι και η Λεωφόρος Αθηνών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Τροχαία, αυξημένη είναι η κίνηση στους εξής δρόμους:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Λιμάνι Πειραιά

Καθυστερήσεις καταγράφονται σε αρκετά σημεία στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, αλλά και στην Ποσειδώνος.

Google Maps

Μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό

Προβλήματα παρατηρούνται και στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την εταιρεία, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών καταγράφονται στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Ηρακλείου, αλλά και στην έξοδο για Λαμία.