Αναζωπύρωση στη φωτιά σε αποθήκες στο Αιγάλεω - Έκλεισε και πάλι ο δρόμος

Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν οι πυροσβέστες που συμμετέχουν στην προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς που μαίνεται από χθες, Τρίτη, σε αποθήκες εργοστασίου με πλαστικά στο Αιγάλεω.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει παρουσιάσει αναζωπύρωση με αποτέλεσμα να διακοπεί ξανά η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό ορφέως, από το ύψος της οδού Αγίας Άννης, στο ρεύμα προς τον Κηφισό.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 14:00 το μεσημέρι της Τρίτης (23/6) στον πρώτο όροφο εργοστασίου επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλεω.

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (23/6) σε αποθήκες εργοστασίου επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλεω, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.



📹 Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/KBdXXhbAcN — Flash.gr (@flashgrofficial) June 23, 2026

Στον χώρο ήταν αποθηκευμένα τουριστικά είδη, καθώς και μεγάλες ποσότητες εύφλεκτων υλικών, όπως πλαστικά, χαρτικά, κεριά και φουσκωτά θαλάσσης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης σημειώθηκε κατάρρευση τμήματος της οροφής του κτιρίου, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν εγκλωβισμένοι ή τραυματισμοί.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς στο εσωτερικό του κτιρίου υπήρχε σημαντικό πυροθερμικό φορτίο και μεγάλη ποσότητα εύφλεκτης ύλης, που συνέβαλαν στην ένταση και τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Στο σημείο αυτή τη στιγμή επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 9 οχήματα, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και την αντιμετώπιση τυχόν εστιών.