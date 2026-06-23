Φωτιά σε αποθήκες στο Αιγάλεω - Μεγάλη κινητοποίηση από την Πυροσβεστική

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (23/6) σε αποθήκες εργοστασίου επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλεω, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα, εθελοντές και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

@flashgrofficial «Δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς ξεκίνησε η φωτιά, όμως έχει ήδη οριοθετηθεί» Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγάλεω στο φακό του FLASH. 📹 Γιάννης Κέμμος ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Μάλιστα, λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη οδό Ορφέως από ύψος του παράδρομου της Λ. Κηφισού στην περιοχή του Αιγάλεω.

Φωτιά σε αποθήκες στο Αιγάλεω. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα, εθελοντές και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Ρεπορτάζ: @JohnKemmos pic.twitter.com/VuzJzMKppb — Flash.gr (@flashgrofficial) June 23, 2026

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr