Φωτιά σε αποθήκες στο Αιγάλεω - Μεγάλη κινητοποίηση από την Πυροσβεστική
Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα, εθελοντές και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Update: 15:08
Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (23/6) σε αποθήκες εργοστασίου επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλεω, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.
Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα, εθελοντές και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Μάλιστα, λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη οδό Ορφέως από ύψος του παράδρομου της Λ. Κηφισού στην περιοχή του Αιγάλεω.