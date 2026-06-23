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Φωτιά σε αποθήκες στο Αιγάλεω - Μεγάλη κινητοποίηση από την Πυροσβεστική

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα, εθελοντές και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr
Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr
Γιάννης Κέμμος avatar
Γιάννης Κέμμος
Update: 15:08

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (23/6) σε αποθήκες εργοστασίου επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλεω, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα, εθελοντές και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

@flashgrofficial

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς ξεκίνησε η φωτιά, όμως έχει ήδη οριοθετηθεί» Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγάλεω στο φακό του FLASH. 📹 Γιάννης Κέμμος

♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Μάλιστα, λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη οδό Ορφέως από ύψος του παράδρομου της Λ. Κηφισού στην περιοχή του Αιγάλεω.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr
Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr
Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr
Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr
Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr
Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr
Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr
Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

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