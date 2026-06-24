Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στον Ορχομενό Βοιωτίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (24/6) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Ορχομενού Βοιωτίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, λίγο μετά τις 17:30, η εικόνα της πυρκαγιάς ήταν βελτιωμένη.

Για την αντιμετώπισή της επιχειρούν πλέον 54 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα και από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης εθελοντές, καθώς και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας τις προσπάθειες περιορισμού της φωτιάς.



Οι δυνάμεις πυρόσβεσης καταβάλλουν προσπάθειες για την οριοθέτηση του μετώπου, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικίες ή υποδομές της περιοχής.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς, καθώς οι καιρικές συνθήκες και οι άνεμοι ενδέχεται να επηρεάσουν την πορεία της.



Αναμένονται νεότερες ενημερώσεις για την κατάσταση στο μέτωπο της φωτιάς.