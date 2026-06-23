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Καιρός: Επανέρχεται η αστάθεια, μικρή πτώση θερμοκρασίας

Την Τετάρτη (24/6) αναμένονται στα ηπειρωτικά βροχές και καταιγίδες τοπικού χαρακτήρα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Δημήτρης Παπαϊωάννου avatar
Δημήτρης Παπαϊωάννου

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Η αστάθεια επιστρέφει από την Τετάρτη (24/6) στα ηπειρωτικά με βροχές, καταιγίδες, τοπικού χαρακτήρα, ενώ τα μελτέμια πρόσκαιρα εξασθενούν λίγο ακόμα.

Πιο αναλυτικά, το πρωί θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, πιο αυξημένες κατά τόπους στην κεντρική και βόρεια χώρα, οπότε και στη Μακεδονία θα σημειωθούν μπόρες. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη Θεσσαλία και το εσωτερικό της Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά και θα συνοδεύονται και από χαλάζι. Από το βράδυ στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα σταδιακά θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 3-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 2-4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30-33 και τοπικά τους 34-35οC.

Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22-33 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεις, που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31oC, με νότιους ανέμους 3-5 μποφόρ.

Την Πέμπτη (25/6) θα συνεχιστεί η αστάθεια, με τη θερμοκρασία να διατηρείται στα ίδια επίπεδα. Από την Παρασκευή (26/6) και κυρίως το Σαββατοκύριακο (27-28/6) οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο στα 6-7 και τοπικά 8 μποφόρ, αυξάνοντας παράλληλα τον κίνδυνο για πυρκαγιές.

@flashgrofficial

🌤️⛈️ Η Ελλάδα παραμένει από τις πιο δροσερές γωνιές της Ευρώπης τις επόμενες ημέρες, με τη ζέστη να είναι αισθητή αλλά χωρίς ακραίες θερμοκρασίες σε σχέση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 🌡️ Την Τετάρτη η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας τους 30-34°C στις περισσότερες περιοχές, διατηρώντας ένα σχετικά υποφερτό καλοκαιρινό σκηνικό. ⛈️ Από το μεσημέρι και μετά επιστρέφει η αστάθεια, με μπόρες και καταιγίδες, τοπικά ακόμη και χαλαζοπτώσεις, σε τμήματα της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της δυτικής και κεντρικής Στερεάς, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Πελοποννήσου. 🌬️ Οι βοριάδες συνεχίζουν να εξασθενούν. Στο Αιγαίο θα πνέουν στα 3-5 μποφόρ και τοπικά έως 6 στα ανατολικά, ενώ στο Ιόνιο δεν θα ξεπερνούν τα 3-4 μποφόρ. 📍 Αττική: Κυριαρχεί η ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33°C, ενώ οι άνεμοι θα είναι αισθητά πιο εξασθενημένοι. 📍 Θεσσαλονίκη: Ο καιρός θα γίνει άστατος από το μεσημέρι, με πιθανότητα για τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31°C. 🌦️ Η αστάθεια θα συνεχιστεί και την Πέμπτη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας. 🌬️ Από την Παρασκευή το μελτέμι επιστρέφει πιο δυναμικά, φέρνοντας ενίσχυση των βοριάδων και πιο καλοκαιρινές συνθήκες στο Αιγαίο. 🎤 Δημήτρης Παπαϊωάννου 📹✂ Γιάννης Τσακμακίδης 🎨 Χριστίνα Κεκεμπάνου

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