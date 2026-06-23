Καιρός: Επανέρχεται η αστάθεια, μικρή πτώση θερμοκρασίας

Η αστάθεια επιστρέφει από την Τετάρτη (24/6) στα ηπειρωτικά με βροχές, καταιγίδες, τοπικού χαρακτήρα, ενώ τα μελτέμια πρόσκαιρα εξασθενούν λίγο ακόμα.

Πιο αναλυτικά, το πρωί θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, πιο αυξημένες κατά τόπους στην κεντρική και βόρεια χώρα, οπότε και στη Μακεδονία θα σημειωθούν μπόρες. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη Θεσσαλία και το εσωτερικό της Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά και θα συνοδεύονται και από χαλάζι. Από το βράδυ στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα σταδιακά θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 3-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 2-4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30-33 και τοπικά τους 34-35οC.

Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22-33 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεις, που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31oC, με νότιους ανέμους 3-5 μποφόρ.

Την Πέμπτη (25/6) θα συνεχιστεί η αστάθεια, με τη θερμοκρασία να διατηρείται στα ίδια επίπεδα. Από την Παρασκευή (26/6) και κυρίως το Σαββατοκύριακο (27-28/6) οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο στα 6-7 και τοπικά 8 μποφόρ, αυξάνοντας παράλληλα τον κίνδυνο για πυρκαγιές.