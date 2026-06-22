Καιρός: «Πέφτουν» τα μελτέμια - Οι καύσωνες παραμένουν... μακριά μας

Τα μελτέμια σταδιακά θα εξασθενήσουν τις επόμενες ημέρες, πρόσκαιρα όμως γιατί από Παρασκευή (26/6) θα ενισχυθούν εκ νέου. Παράλληλα, από την Τρίτη (23/6) και κυρίως την Τετάρτη (24/6) η αστάθεια τις θερμές ώρες της ημέρας θα επιστρέψει με έμφαση τη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, και κυρίως γύρω από τα ορεινά στην Ήπειρο, τη Μακεδονία τη δυτική Στερεά, τη βόρεια Θεσσαλία και πολύ περιορισμένα στο εσωτερικό της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ θα εξασθενήσουν.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 4-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 2-4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 33-35 και τοπικά τους 36-37οC.

Στην Αττική θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22-34 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3-5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, που θα αυξηθούν από το μεσημέρι στο εσωτερικό του νομού και θα εκδηλωθούν εκεί τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32oC, με νότιους ανέμους 3-5 μποφόρ.