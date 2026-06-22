Καιρός

Καιρός: «Πέφτουν» τα μελτέμια - Οι καύσωνες παραμένουν... μακριά μας

Την Τρίτη, στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 4-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 2-4 μποφόρ.

ΙΣΧΥΡΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ)
ΙΣΧΥΡΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ)
Δημήτρης Παπαϊωάννου avatar
Δημήτρης Παπαϊωάννου

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Τα μελτέμια σταδιακά θα εξασθενήσουν τις επόμενες ημέρες, πρόσκαιρα όμως γιατί από Παρασκευή (26/6) θα ενισχυθούν εκ νέου. Παράλληλα, από την Τρίτη (23/6) και κυρίως την Τετάρτη (24/6) η αστάθεια τις θερμές ώρες της ημέρας θα επιστρέψει με έμφαση τη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, και κυρίως γύρω από τα ορεινά στην Ήπειρο, τη Μακεδονία τη δυτική Στερεά, τη βόρεια Θεσσαλία και πολύ περιορισμένα στο εσωτερικό της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ θα εξασθενήσουν.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 4-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 2-4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 33-35 και τοπικά τους 36-37οC.

Στην Αττική θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22-34 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3-5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, που θα αυξηθούν από το μεσημέρι στο εσωτερικό του νομού και θα εκδηλωθούν εκεί τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32oC, με νότιους ανέμους 3-5 μποφόρ.

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🌤️🌬️ Με ήλιο και καλοκαιρινές θερμοκρασίες μπαίνει η εβδομάδα, ενώ τα μελτέμια αρχίζουν σιγά σιγά να εξασθενούν. 🌡️ Την Τρίτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί γενικά από 32 έως 35°C, χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές, με τη ζέστη να παραμένει σε φυσιολογικά και υποφερτά επίπεδα. 🌬️ Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 5-6 μποφόρ, όμως από την Τετάρτη θα παρουσιάσουν περαιτέρω εξασθένηση. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι αισθητά πιο ήπιοι, στα 3-4 μποφόρ. ⛈️ Από το μεσημέρι της Τρίτης θα αναπτυχθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες γύρω από τα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της βόρειας Θεσσαλίας και της δυτικής Στερεάς. 📍 Αττική: Ηλιοφάνεια όλη την ημέρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34°C και τον άνεμο πιο αισθητό στα ανατολικά τμήματα. 📍 Θεσσαλονίκη: Λίγες νεφώσεις, με περισσότερα σύννεφα στα γύρω ορεινά από το μεσημέρι και πιθανότητα για τοπικές μπόρες εκεί. Η θερμοκρασία έως 32°C. 🔥 Όσο για τον καύσωνα; Παραμένει μακριά τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του μήνα. Αντίθετα, από την Τετάρτη επιστρέφει πιο δυναμικά η αστάθεια, ενώ οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πέφτουν λίγο ακόμη. 🎤 Δημήτρης Παπαϊωάννου 📹✂ Γιάννης Τσακμακίδης 🎨 Χριστίνα Κεκεμπάνου

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