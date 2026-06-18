Καιρός: Με δροσιά κλείνει η εβδομάδα - Προ των πυλών ισχυρά μελτέμια

Τα ισχυρά μελτέμια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών στη χώρα μας, με την αστάθεια να είναι πολύ περιορισμένη και τον υδράργυρο να διατηρείται κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, πριν πάρει την ανιούσα την επόμενη εβδομάδα.

Την Παρασκευή (19/6), στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά και στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες που γρήγορα θα εξασθενήσουν.

Στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί βοριάδες 5-7 μποφόρ. Στο Ιόνιο, αντίθετα ασθενείς βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 2-4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει το μεσημέρι στα ανατολικά και νότια τους 28-31 ενώ στα δυτικά και βόρεια τους 31-34οC.

Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22-31 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες 4-6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά λίγες νεφώσεις, που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και θα σημειωθούν σύντομες μπόρες κυρίως γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29oC, με νότιους ανέμους 2-4 μποφόρ.

Το Σαββατοκύριακο θα διατηρηθούν οι καλές καιρικές συνθήκες, αλλά και οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο.