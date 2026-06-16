Επιστρέφουν οι απογευματινές μπόρες - Ο καιρός της Τετάρτης

Η αστάθεια επιστρέφει την Τετάρτη (17/6), οπότε και κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες, τοπικού χαρακτήρα και περιορισμένες χαλαζοπτώσεις.

Ειδικότερα, την Τετάρτη, το πρωί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις και μόνο στα βόρεια θα είναι αυξημένες όπου στην Ήπειρο και τη Μακεδονία θα σημειωθούν λίγες περιορισμένες βροχές. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα, την κεντρική και ανατολική Πελοπόννησο και τη δυτική Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες με χαλαζοπτώσεις. Από το βράδυ τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 3-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο βορειοδυτικοί άνεμοι 3-5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στην κεντρική και βόρεια χώρα θα φτάσει το μεσημέρι τους 27-30, ενώ στη νότια στους 30-33οC.

Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και κυρίως στα δυτικά τμήματα του νομού το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21-33 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 2-4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28oC, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.

Βοριάδες στο Αιγαίο

Ο άστατος καιρός δε θα διαρκέσει πολύ καθώς από την Πέμπτη (18/6), θα είναι πιο περιορισμένα τα φαινόμενα, ενώ σταδιακά το μελτέμι θα ενισχυθεί και από την Παρασκευή οι βοριάδες στο Αιγαίο θα είναι πολύ ισχυροί.