Καιρός Πρόγνωση καιρού

Καιρός: Ηλιοφάνεια σχεδόν παντού και κανονικές θερμοκρασίες την Τρίτη

Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις.

Eurokinissi
Eurokinissi
Δημήτρης Παπαϊωάννου avatar
Δημήτρης Παπαϊωάννου

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Χωρίς ακραία υψηλές θερμοκρασίες, όπως μας είχε συνηθίσει τα τελευταία δύο χρόνια, κυλάει ο Ιούνιος και έτσι φαίνεται να συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα.

Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στη βόρεια χώρα. Από το μεσημέρι θα επικρατήσει περιορισμένη αστάθεια με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια τμήματα της ανατολικής Μακεδονίας και τη βόρεια Θράκη.

Στο Αιγαίο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι που δε θα ξεπερνούν τα 3-4 μποφόρ. Στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 2-4 και μόνο στο νότιο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες στα δυτικά τους 29-31, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 32-34 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34-36οC.

Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20-33 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2-4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις το πρωί και στη συνέχεια μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34oC, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.

Την Τετάρτη, η αστάθεια θα είναι περισσότερη με αρκετές βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά και τη θερμοκρασία σε μικρή πτώση.

@flashgrofficial

☀️ Καλοκαιρινός καιρός χωρίς ακραία ζέστη και με θερμοκρασίες στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα αναμένεται και την Τρίτη. 🌤️ Ο ήλιος θα κυριαρχήσει σχεδόν σε όλη τη χώρα, με λίγες μπόρες ή τοπικές καταιγίδες να εκδηλώνονται από το μεσημέρι στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. 🌊 Οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς, φτάνοντας έως 4-5 μποφόρ στα πελάγη, διατηρώντας τις θάλασσες σχετικά ήρεμες. 🌡️ Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 30-34 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. 📍 Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα φτάσει τους 34 βαθμούς. 🌬️ Την Τετάρτη αναμένεται πρόσκαιρη αστάθεια, ενώ στη συνέχεια κάνουν την εμφάνισή τους τα μελτέμια. 🎤 Δημήτρης Παπαϊωάννου ( @papaioannou_dim ) 📹✂ Γιάννης Τσακμακίδης ( @yiannistsakmakidis ) 🎨 Χριστίνα Κεκεμπάνου ( @xristina.kapa.13 )

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Καιρός Πρόγνωση καιρού

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