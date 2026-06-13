Καιρός: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες - Ποιες περιοχές θέλουν προσοχή

Με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς βοριάδες ξεκινά το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026σε αρκετές περιοχές της χώρας, πριν ο καιρός αρχίσει σταδιακά να βελτιώνεται από το μεσημέρι και μετά. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά κυρίως στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας στα πελάγη τοπικά τα 7 μποφόρ. Η εικόνα, πάντως, αλλάζει από την Κυριακή, καθώς τα έντονα φαινόμενα περιορίζονται και η θερμοκρασία παίρνει ξανά την ανηφόρα.

Πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

Στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι τις πρώτες ώρες στη Χαλκιδική και πιθανώς στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.



Στις Σποράδες και την Εύβοια προβλέπονται επίσης βροχές και καταιγίδες μέχρι νωρίς το απόγευμα, με τα πιο ισχυρά φαινόμενα να αναμένονται έως τις προμεσημβρινές ώρες. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν και σε τμήματα της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου, ενώ στην ανατολική Πελοπόννησο η αστάθεια μπορεί να διατηρηθεί μέχρι αργά το βράδυ.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου ο καιρός θα είναι επίσης άστατος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες έως αργά το απόγευμα. Στα βόρεια, κυρίως στην περιοχή της Λήμνου, τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι τις πρωινές ώρες.

Αττική: Βροχές και πιθανές καταιγίδες έως το μεσημέρι

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ μέχρι τις μεσημβρινές ώρες είναι πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια του νομού.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Πιθανότητα όμβρων στα γύρω ορεινά

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά.



Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι - βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Η εικόνα στην υπόλοιπη χώρα

Στα δυτικά, ο καιρός θα είναι γενικά καλύτερος. Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά αναμένονται γενικά αίθριες συνθήκες, με τοπικές νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας κυρίως στα ορεινά. Στη δυτική Πελοπόννησο, όμως, από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα αυξηθούν πρόσκαιρα και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Στις Κυκλάδες θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες έως το μεσημέρι στα βόρεια τμήματα, με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας. Στην Κρήτη αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά.

Στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά στα νότια τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι έως 7 μποφόρ

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα φτάνουν έως 6 μποφόρ και από το μεσημέρι στα βόρεια τοπικά τα 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο, οι βοριάδες θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ στις Κυκλάδες και στα ανατολικά τμήματα δεν αποκλείεται να αγγίξουν πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 27 με 29 βαθμούς, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά μπορεί τοπικά να αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη η μέγιστη θα φτάσει τοπικά τους 28 βαθμούς.

Βελτίωση από την Κυριακή και νέα άνοδος της θερμοκρασίας

Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 ο καιρός βελτιώνεται στις περισσότερες περιοχές. Στην Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις θερμές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι - βορειοδυτικοί 3 με 5, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πώς θα πάει ο καιρός μέχρι την Τετάρτη

Τη Δευτέρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σχεδόν παντού, με λίγες νεφώσεις στα βορειοανατολικά τις θερμές ώρες της ημέρας, όπου δεν αποκλείονται τοπικοί όμβροι. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ακόμη.

Την Τετάρτη αναμένονται αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ και πιθανώς τοπικά τα 7, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.