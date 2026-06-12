Καιρός: Επιστρέφει το καλοκαίρι από το μεσημέρι του Σαββάτου

Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, με ισχυρούς βοριάδες όμως, ενώ στις αρχές τις επόμενης εβδομάδας έρχονται πιο θερμές αέριες μάζες με τον υδράργυρο να φτάνει και τους 37 βαθμούς.

Με ισχυρούς βοριάδες στα πελάγη, την αστάθεια σταδιακά να περιορίζεται αλλά και πτώση της θερμοκρασίας θα κυλήσει το Σάββατο.

Πιο αναλυτικά, νωρίς το πρωί θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις Σποράδες, την Εύβοια και τη Χαλκιδική, ενώ τοπικές βροχές αναμένονται στη Θράκη, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, την ανατολική Μακεδονία, την Κρήτη και την ανατολική Στερεά. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μόνο στη νότια Πελοπόννησο θα παραμείνει άστατος ο καιρός. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις.

Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βοριάδες με ένταση 4-6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία σε πτώση στην ανατολική χώρα δε θα ξεπεράσει εκεί το μεσημέρι τους 25-29, ενώ στην υπόλοιπη θα φτάσει τους 29-32οC.

Βροχές και στην Αττική

Στην Αττική θα επικρατήσουν αρχικά νεφώσεις, πιο αυξημένες κυρίως στα βόρεια του νομού όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στη συνέχεια αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19-28 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3-5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις και μόνο στη Χαλκιδική το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30oC, με μεταβλητούς ανέμους 3-4 και πρόσκαιρα το πρωί 6 μποφόρ.

Την Κυριακή, θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες με λίγη αστάθεια στη νότια Πελοπόννησο το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, ενώ οι βοριάδες θα εξασθενήσουν λίγο, εκτός από το νοτιοανατολικό Αιγαίο.