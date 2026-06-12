Η κακοκαιρία έφτασε στην Αττική - Σφοδρό χαλάζι στους πρόποδες της Πάρνηθας

Άρχισε να επηρεάζει και την Αττική η επιδείνωση του καιρού για την οποία είχε εκδοθεί και Έκτακτο Δελτίο από την ΕΜΥ. Νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής 12 Ιουνίου, ισχυρή καταιγίδα έπληξε τις περιοχές στους πρόποδες της Πάρνηθας.

Δείτε χαρακτηριστικό βίντεο από την κάμερα του FLASH:

Σφοδρή κακοκαιρία με χαλάζι στην Πάρνηθα.



🎥 Ευγενία Γιαννακέλου pic.twitter.com/fX3hCUNqAV — Flash.gr (@flashgrofficial) June 12, 2026

Αναλυτικά, επιδείνωση του καιρού αναμένεται στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.



Ειδικότερα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη Μακεδονία σήμερα Παρασκευή από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής και της ανατολικής Μακεδονίας, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες ώρες του Σαββάτου,

β. στη Θεσσαλία και στα ορεινά - ημιορεινά της Ηπείρου σήμερα Παρασκευή από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες,

γ. στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου,

δ. στην ανατολική Στερεά σήμερα Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες,

ε. στη Θράκη από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου,

στ. στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Λήμνου) από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.