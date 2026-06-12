Χαλάζι και καταιγίδες «σαρώνουν» Αττική, Θήβα και Λάρισα

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Σε εξέλιξη βρίσκονται έντονα καιρικά φαινόμενα στα βορειοανατολικά της Αττικής, με ισχυρές καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Βροχόπτωση καταγράφεται σε Άνω Λιόσια και Θρακομακεδόνες, ενώ τα φαινόμενα επεκτείνονται σταδιακά σε περισσότερες περιοχές του λεκανοπεδίου.

Ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Θήβα, με την καταιγίδα να εκδηλώνεται απότομα και να συνοδεύεται από έντονη βροχόπτωση και πολλούς κεραυνούς.

Το χαλάζι σε ορισμένα σημεία κάλυψε δρόμους και επιφάνειες, προκαλώντας εικόνες απόλυτης κακοκαιρίας.

Στα βόρεια του νομού Λάρισας, κυρίως στην περιοχή της Ελασσόνας, καταγράφονται ισχυρές βροχοπτώσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρεται και χαλαζόπτωση.

Η κακοκαιρία συνεχίζεται με έντονα κατά τόπους φαινόμενα, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για περαιτέρω βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις μέσα στις επόμενες ώρες.