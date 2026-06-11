Καιρός Πρόγνωση καιρού

Έρχονται ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι - Ο καιρός της Παρασκευής

Αναμένονται βοριάδες στο Αιγαίο που θα φτάσουν και τα επτά μποφόρ.

Intime
Intime
Δημήτρης Παπαϊωάννου avatar
Δημήτρης Παπαϊωάννου

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Σύντομη αλλά σημαντική επιδείνωση σε αρκετές περιοχές της ανατολικής και βόρειας χώρας θα παρουσιάσει ο καιρός την Παρασκευή (12/6) με ισχυρές καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από χαλάζι, έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και ισχυρές ριπές ανέμων.

Την Παρασκευή, το πρωί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, εκτός από τη βόρεια χώρα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κατάιγίδες. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, το εσωτερικό της Ηπείρου, τη Θράκη και μέχρι το βράδυ και στο βόρειο Αιγαίο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά και θα συνοδεύονται από χαλάζι και ισχυρές ριπές ανέμων.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι από το απόγευμα θα στραφούν σε βοριάδες και θα ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά τα 6-7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί από το μεσημέρι 5-7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε πτώση στην κεντρική και βόρεια χώρα δε θα ξεπεράσει εκεί το μεσημέρι τους 26-29, ενώ στην υπόλοιπη θα φτάσει τους 30-33οC.

Καταιγίδες και στην Αττική

Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις αρχικά, που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και θα εκδηλωθούν αρχικά στα βόρεια τοπικές βροχές και καταιγίδες, που αργά το απόγευμα θα επεκταθούν και στον υπόλοιπο νομό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21-33 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 3-5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι στα ανατολικά του νομού και τη Χαλκιδική καταιγίδες, τοπικά ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28oC, με ισχυρούς βοριάδες 4-6 μποφόρ.

Το Σαββατοκύριακο, με εξαίρεση κυρίως το πρωί του Σαββάτου που θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις Σποράδες, την Εύβοια και τη Χαλκιδική, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με περιορισμένη αστάθεια κυρίως στην Πελοπόννησο. Παράλληλα, όμως η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στην ανατολική χώρα, ενώ οι βοριάδες στα πελάγη θα είναι ισχυροί και θα φτάνουν τοπικά τα 6-7 μποφόρ.

@flashgrofficial

🌩️Αλλάζει ο καιρός την Παρασκευή με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και δυνατούς ανέμους από τη Μακεδονία και την Ήπειρο που σταδιακά θα επεκταθούν σε όλη σχεδόν τη χώρα. Μέχρι το απόγευμα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν Θεσσαλία, Στερεά, Πελοπόννησο και Θράκη, ενώ το βράδυ θα φτάσουν και στο Βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά στα πελάγη. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικά ισχυρές καταιγίδες μέσα στην ημέρα, με έντονη δραστηριότητα κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. 🌧️ Από το Σαββατοκύριακο όμως ο καιρός βελτιώνεται, ενώ από την επόμενη εβδομάδα επιστρέφει η ζέστη! 🎤 Δημήτρης Παπαϊωάννου 📹✂ Γιάννης Τσακμακίδης 🎨 Χριστίνα Κεκεμπάνου

♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

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Καιρός Πρόγνωση καιρού

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