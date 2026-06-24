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Άστατος καιρός την Πέμπτη - Διατηρείται η αστάθεια στη δυτική και βόρεια χώρα

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30-33 και τοπικά τους 34-35οC.

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Δημήτρης Παπαϊωάννου avatar
Δημήτρης Παπαϊωάννου

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Διατηρείται η αστάθεια στη δυτική και βόρεια χώρα με βροχές και καταιγίδες, μέχρι την Παρασκευή (26/6). Παράλληλα, σταδιακά, θα ενισχυθούν τα μελτέμια οπότε και το Σαββατοκύριακο θα φτάνουν τα 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, αυξάνοντας πολύ τον κίνδυνο για πυρκαγιές.

Την Πέμπτη, το πρωί θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές με λίγες νεφώσεις, πιο αυξημένες στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, όπου κυρίως στη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν οι νεφώσεις γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά και κυρίως στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο, τη δυτική Μακεδονία και πιο μεμονωμένα στην υπόλοιπη Μακεδονία και τα νησιά του Ιονίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 3-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 2-4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30-33 και τοπικά τους 34-35οC.

Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22-34 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 2-4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, που από το μεσημέρι θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά και εκεί θα σημειωθούν σύντομες μπόρες, με βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32oC, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.

@flashgrofficial

🌤️⛈️ Η Ελλάδα παραμένει μακριά από τα ακραία κύματα ζέστης που πλήττουν μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε πιο υποφερτά επίπεδα. ⛈️ Την Πέμπτη η αστάθεια θα επιμείνει κυρίως στα δυτικά, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες από το μεσημέρι σε Ήπειρο, δυτική Στερεά και Πελοπόννησο. 🌡️ Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή, φτάνοντας τους 31-34°C στις περισσότερες περιοχές. 🌬️ Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα πνέουν στα 5-6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο έως 3-4 μποφόρ. 📍 Αττική: Ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 33°C. 📍 Θεσσαλονίκη: Λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά, έως 32°C. 🔥 Από την Παρασκευή τα μελτέμια ενισχύονται και το Σαββατοκύριακο αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές. 🎤 Δημήτρης Παπαϊωάννου 📹✂ Γιάννης Τσακμακίδης 🎨 Χριστίνα Κεκεμπάνου

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