Καιρός: Πέφτει η ένταση των ανέμων, ανεβαίνει στους 37 ο υδράργυρος

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός για αύριο Δευτέρα 29 Ιουνίου σύμφωνα με την ΕΜΥ. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς και στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και τοπικά τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα